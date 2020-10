In Leipzig steigen die Fallzahlen mit positiven Corona-Tests weiter an. Die meisten der am Montag festgestellten 31 Neuinfektionen gehen dabei wieder einmal auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurück. Stadtsprecher Matthias Hasberg kritisierte die sächsische Landesregierung für ihren laschen Umgang mit Rückkehrer-Tests.