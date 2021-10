35-Stunden-Woche bei Porsche: „Leipzig arbeitet genauso flexibel und produktiv wie im Westen“

Leipzig/Stuttgart

Die Einführung der 35-Stunden-Woche bei Porsche in Leipzig gilt als historischer Ost-West-Meilenstein. Im Interview äußern sich dazu Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner (54) und der Leipziger Betriebsratschef Knut Lofski (58).

Herr Haffner, zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat des Porsche-Werks in Leipzig ist eine Grundsatzeinigung für eine Zukunftssicherung vereinbart worden. Was steckt hinter diesem großen Begriff?

Haffner: Mit der Zukunftssicherung unterstreichen wir die Zukunftsfähigkeit des Standorts Leipzig. Gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung haben wir ein Paket geschnürt, mit dem wir die Flexibilität und Produktivität des Werks weiter stärken. In diesem Zusammenhang haben wir vereinbart, die Arbeitsplätze unserer Stammbelegschaft bis 2030 zu sichern. Darüber hinaus haben wir die Zukunftssicherung zum Anlass genommen, um die Arbeitszeiten an den Standorten in Stuttgart und Leipzig anzugleichen. Zum 1. Januar 2022 gehen wir nun auch in Leipzig auf eine Wochenarbeitszeit von 36,5 Stunden, zum 1. Januar 2025 auf 35. Jetzt haben wir in Stuttgart und Leipzig eine gemeinsame Linie. Diese gibt unseren Kolleginnen und Kollegen ein hohes Maß an Sicherheit.

Betriebsrat: Großartiges Ergebnis

Herr Lofski, seit Jahren kämpft die IG Metall im Osten für eine Angleichung der Löhne und Arbeitszeiten an das Westniveau. Ihnen ist das jetzt bei Porsche gelungen – verfügen Sie über Zauberkräfte?

Lofski: Schön wär’s, aber das hat mit Zauberkräften nichts zu tun. Wir diskutieren das Thema Porsche-intern schon länger. Mit dem Tarifabschluss im Juni 2021 haben die beiden Tarifparteien den tariflichen Rahmen dafür geschaffen, die Arbeitsbedingungen im Osten an das Westniveau anzugleichen – mit einer entsprechenden betrieblichen Regelung. Gemeinsam mit der Arbeitgeberseite haben wir diese Möglichkeit sofort ergriffen und ein großartiges Ergebnis erzielt. Danke auch nochmals an unsere IG-Metallerinnen und -Metaller bei Porsche Leipzig.

Signalwirkung für Metallindustrie

Rechnen Sie mit einer Signalwirkung für die Elektro- und Metallindustrie in Sachsen und darüber hinaus?

Lofski: Für die Elektro- und Metallindustrie hat Porsche sicherlich eine Signalwirkung. Darüber hinaus kann ich es für den Moment noch nicht beurteilen.

Herr Haffner, ist die besiegelte Vereinbarung im Zusammenhang damit zu sehen, dass in Leipzig bald der E-Macan vom Band läuft und bekanntlich für die Herstellung elektronisch angetriebene Fahrzeuge weniger Personal benötigt wird?

Haffner: Das hat nichts miteinander zu tun. Die Entscheidung für den Bau des vollelektrifizierten Macan in Leipzig resultiert bereits aus dem Jahr 2018. Wir haben den Standort Leipzig in den vergangenen Jahren schrittweise ausgebaut und ihn fit gemacht für die E-Mobilität. Da wir durch die unterschiedliche Entwicklung in den weltweiten Märkten noch eine längere Zeit Fahrzeuge mit Verbrennungs- oder Elektromotoren parallel produzieren werden, werden wir für diese Übergangszeit sogar eher noch etwas mehr Personal benötigen als derzeit. Im Übrigen ist es nicht richtig, dass wir als OEM für die Herstellung eines elektronisch angetriebenen Porsche deutlich weniger Personal benötigen. Bis auf den Antriebsstrang gibt es ja keine gravierenden Unterschiede. Darüber hinaus fertigen wir zukünftig in unserem Werk in Leipzig zusätzlich Komponenten, die bislang zugeliefert wurden.

Gleichwertigkeit in der Porsche-Familie

Herr Lofski, im Zusammenhang mit der langfristigen Beschäftigungssicherung und der Absenkung der Arbeitszeit wurden diverse Flexibilitäts- und Produktivitätsmaßnahmen vereinbart. Welche sind das und warum waren sie notwendig?

Lofski: Inzwischen sind seit der Wende mehr als 30 Jahre vergangen. Seit vielen Jahren arbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen genauso flexibel und produktiv wie im Westen. Jetzt folgt die Angleichung der Arbeitszeit und die Sicherung der Stammbelegschaft. Damit sind wir nun gleichwertig in der Porsche-Familie. Dass wir zur weiteren Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit als Arbeitnehmer einen Beitrag leisten, ist für uns völlig klar. So haben wir zugestimmt, die Berechnungssystematik zur Festlegung der Höhe der Sonderzahlung neu zu gestalten. Zudem passen wir ab 2021 die Verzinsung bei der Porsche VarioRente an, also der arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung. Ein weiteres Beispiel ist die betriebliche Altersversorgung, die wir ab 2022 auf ein neues kapitalmarktorientiertes System umstellen.

Leiharbeiter oft in Festanstellung

Herr Haffner, zur Flexibilität in Leipzig gehörte schon immer ein nicht unwesentlicher Teil von Leiharbeitern. Wie viele beschäftigt Porsche aktuell?

Haffner: Die Zahl der Leiharbeiter schwankt projektbedingt. Daher ist es nicht möglich, hier eine konkrete Zahl zu nennen. Aber ich möchte das gerne nochmals grundlegend einordnen: Porsche hat sich dazu bekannt, seine Standorte in Deutschland langfristig abzusichern und auszubauen. Dies erfordert eine hohe Flexibilität in der Personalstruktur, um beispielsweise den erhöhten Personalbedarf in Produktionsspitzen oder bei einzelnen Projekten abzufangen. Wichtig ist: Porsche Leipzig hat mit den Leiharbeitsfirmen klare Vereinbarungen geschlossen, die eine Bezahlung der Mitarbeiter auf Basis des gültigen Tarifvertrags regeln. Zudem möchte ich betonen, dass die Tätigkeit als Leiharbeiter nicht selten zu einer Festanstellung führt. Mehr als 1300 Porscheanerinnen und Porscheaner in Leipzig sind diesen Weg bereits erfolgreich gegangen.

Was bedeutet die Grundsatzeinigung für die Zeitarbeiter – werden sie und ebenso die Beschäftigten von Zulieferern auf dem Gelände und im Werksumfeld davon partizipieren?

„Machen Standort zukunftssicher“

Haffner: Die Grundsatzeinigung bezieht sich natürlich zunächst auf Porsche Leipzig und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Indem wir den Standort zukunftssicher machen, entsprechend attraktive Modelle nach Leipzig bringen und die Auslastung unseres Standorts absichern, hat es in der Folge natürlich auch positive Auswirkungen auf das gesamte Umfeld und sorgt über unser Unternehmen hinaus für wirtschaftliche Dynamik.

Frage an Sie beide: Porsche hat sich zeitig und zu einer Zeit, als für viele noch nicht absehbar war, wohin die Reise bei dem deutschen Sportwagenbauer gehen kann, enorme Flächen in Leipzig für eine mögliche Werkserweiterung gesichert. Seither wurde die Produktion in Leipzig mehrfach und massiv hochgefahren. Welche Zukunftschancen sehen Sie für das Leipziger Werk in der nächsten Dekade und darüber hinaus noch?

Lofski: Die Zukunftschancen unseres Leipziger Werks sind offensichtlich. Wir haben ein starkes Team und sind höchst flexibel aufgestellt. Allein die Tatsache, dass wir drei unterschiedliche Antriebsarten – Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge – auf einer Linie fertigen können, gibt uns viele Optionen auch für die kommenden Jahre.

Klares Bekenntnis für Standort Leipzig

Haffner: Sie haben die aktuellen Investitionen von insgesamt 600 Millionen Euro bereits erwähnt, die wir insbesondere im Zuge der Einführung unseres rein elektrischen Macan tätigen. Mit der Zukunftssicherung geben wir erneut ein klares Bekenntnis für den Standort Leipzig ab. Erst im vergangenen Jahr haben wir für die Porsche AG unsere Strategie 2030 verabschiedet. Und ich kann Ihnen versichern, dass Leipzig dabei eine wichtige Rolle spielt.

Weiter kulturelles und soziales Engagement

Wird sich Porsche weiter kulturell mit Opernball und im Gewandhaus und sportlich beim RB-Nachwuchs kleinen Vereinen in der Region engagieren?

Haffner: Selbstverständlich werden wir uns auch weiterhin kulturell und sportlich in der Region engagieren. Wir sehen uns als Teil der Gesellschaft und nehmen auch in Zukunft unsere Verantwortung in der Region wahr. Wir führen unsere langjährigen Engagements in den fünf Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Umwelt und Soziales fort und reagieren gegebenenfalls spontan auf aktuelle Entwicklungen. Mit „Porsche hilft“ etwa haben wir in den vergangenen Monaten zahlreiche Initiativen, Organisationen und Vereine unterstützt, die im Zuge der Corona-Pandemie aus unterschiedlichsten Gründen unsere Hilfe gebraucht haben. Bei allem unternehmerischen Erfolg haben wir uns immer den Blick über den eigenen Tellerrand bewahrt. Das ist fester Teil der Porsche-Kultur und wird es auch künftig bleiben.

Von André Böhmer und Andreas Dunte