Toller Erfolg für die LVZ-Lokalausgabe in Delitzsch: Die Redaktion hat einen der begehrten European Newspaper Awards 2020 gewonnen! Ausgezeichnet wurde eine faszinierende Panoramaseite über Nordsachsens Marktplätze in einer 360 Grad-Ansicht. Die Bilder stammen von LVZ-Fotograf Wolfgang Sens, der auch die Fotoseite gestaltete.

„Das ist ja toll, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, sagte Sens in einer ersten Reaktion. „Das war die erste Panoramaseite, die wir im neuen Layout der LVZ veröffentlicht haben.“ Hintergrund: Am 1. November letzten Jahres war die LVZ in das handlichere Rheinische Format gewechselt. Dadurch wurden erstmals auch die optisch interessanten Doppelseiten möglich.

LVZ-Redaktionsleiter Frank Pfütze freute sich gestern ebenfalls: „ Wolfgang Sens begeistert immer wieder mit seinen kreativen Ideen beim Gestalten von Themenseiten. Er ist ein hervorragender Fotograf. Ich freue mich, dass seine Arbeit mit diesem Preis gewürdigt wird.“

Der European Newspaper Award, den der renommierte Zeitungsdesigner Norbert Küpper 1998 initiierte, wurde in diesem Jahr bereits zum 22. Mal vergeben. Insgesamt 126 Zeitungen aus 25 Ländern hatten sich beworben – die Jury wählte unter über 4000 Einsendungen die Preisträger aus, Den Design-Oscar für herausragend gestaltete Zeitungsseiten gibt es für verschiedene Kategorien. Der LVZ-Beitrag gewann in der Rubrik „Foto-Seite“.

Auch in den letzten Jahren hatte die LVZ regelmäßig beim Newspaper Award überzeugt. So gewann 2019 eine aufwendig gestaltetet Themenseite zur neuen Flutschutzmauer in Grimma den Designpreis. 2018 holten die LVZ-Lokalausgaben in Delitzsch und Oschatz jeweils einen Preis für kreativ gestaltete Seiten zur Ausrüstung von Feuerwehrkameraden und der witzig bebilderten Frage: Was braucht ein Fußball-WM-Fan an Ausstattung?. Und vor drei Jahren gab es sogar drei Oscars für die Titelseite zur Bundestagswahl und für die große Langzeitserie in den Lokalausgaben: „Sicher vor der Flut?“.

Von Olaf Majer