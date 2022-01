Dresden

Die Polizei in Sachsen hat seit Mitte Dezember 3777 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt gegen Menschen, die sich an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt hatten. Das teilte das Innenministerium in Dresden auf Anfrage der LVZ mit. Derzeit sind im Freistaat aus Infektionsschutzgründen nur stationäre Kundgebungen mit bis zu zehn Personen erlaubt. Wer sich an einem der vor allem montags organisierten Protestzüge beteiligt, muss deshalb mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro rechnen. Die Polizei zählte dem Innenministerium zufolge seit Mitte Dezember rund 970 solcher Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit insgesamt knapp 93.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Maßgeblich an der Mobilisierung zu den Protesten beteiligt ist die rechtsextreme Mini-Partei „Freie Sachsen“.

300 Anzeigen wegen Protesten im Landkreis Leipzig

Die Bußgeldverfahren wegen unerlaubter Proteste werden bei den Ordnungsämtern in den Landkreisen und kreisfreien Städten geführt, sie entscheiden über die Verhängung eines Bußgeldes. Dem Landkreis Leipzig liegen seit Jahresende etwa 300 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten Spaziergänge vor. 40 Verfahren wurden dazu bereits eingeleitet. Bußgeldbescheide sind einer Sprecherin des Landratsamtes zufolge aber noch keine erlassen worden.

In der Stadt Leipzig und im Landkreis Nordsachsen wird nicht gesondert erfasst, wie viele Verfahren es im Zusammenhang mit den Protesten gibt. Insgesamt wurden in Nordsachsen seit dem Beginn der Pandemie knapp 1500 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen bearbeitet. In allen Fällen sind dem Landratsamt zufolge schon Bußgeldbescheide ergangen, teilweise handele es sich aber um laufende Verfahren. In Leipzig gingen im vergangenen Jahr rund 6.900 Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu den jeweils geltenden Corona-Verordnungen ein. Zu den Verfahren wurden bisher mehr als 2900 Bußgeldbescheide erlassen.

Sachsens Großstädte verstärken Kontrollen

In Sachsens Großstädten sind die Kontrollen der Corona-Maßnahmen zuletzt deutlich verschärft worden. Insbesondere die Überprüfung der angeordneten Quarantänen wurde von November zu Dezember erheblich ausgeweitet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Städten ergab.

In Dresden erfolgten im Dezember knapp 2600 Kontrollen der Quarantäneanordnungen und damit nahezu doppelt so viele wie im Monat zuvor. Dabei wurden nach Angaben der Stadt sieben Verstöße festgestellt. Im November waren es zwei. In Leipzig wurden im November bei 4142 Kontrollen 149 Verstöße entdeckt. Im Dezember stieg die Zahl der Überprüfungen auf 7044 bei 291 festgestellten Verstößen. In Chemnitz wurden im Dezember insgesamt 2448 Quarantäne-Kontrollen durchgeführt. Im Monat November lag diese Zahl bei 1764. Nennenswerte Verstöße gab es dabei den Angaben zufolge nicht.

Die Stadt Dresden verstärkte zudem ihre Kontrollen in Bussen und Bahnen – im Dezember um 30 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Betrug die Zahl der gezählten Verstöße im öffentlichen Personennahverkehr im November knapp 100, waren es im Dezember fast 150. Dagegen gingen die Verstöße gegen die Vorschriften im Einzelhandel und in der Gastronomie deutlich zurück: Im Dezember waren knapp 50 festgestellt worden, im November noch rund 180.

In Leipzig gab es im Dezember 83 Kontrollen im Einzelhandel. Dabei ging es vor allem um die Maskenpflicht und fehlende Kontrollen der 2G-/3G-Nachweise durch das Personal. Es blieb zumeist bei Ermahnungen, lediglich in drei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem gab es seit Ende November in Leipzig 564 Kontrollen der Maskenpflicht und der 3G-Regel in Straßenbahnen und Bussen. Überprüft wurden dabei 12.599 Menschen. In knapp 200 Fällen gab es wegen Verstößen ein Verwarngeld oder eine Anzeige.

Im Chemnitzer Einzelhandel kam es im Dezember zu 441 Kontrollen. Dabei wurden 28 Verstöße registriert und 12 Bußgelder verhängt. In einem Fall musste ein Geschäft geschlossen werden. Im öffentlichen Personennahverkehr gab es 319 Kontrollen mit 32 Verstößen.

