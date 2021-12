3G-Kontrollen in Bus und Bahn, Böllerverbot und Abschiebung – darüber diskutieren die LVZ-Leser

Leipzig

Seit dem 24. November gilt in Sachsen im Öffentlichen Personennahverkehr die 3G-Regel. Doch die Kontrollen sind unzureichend. Auf seinem eigenen Grundstück sollte man böllern dürfen. Und die kommende Rentenerhöhung ist reiner Hohn – Das sind die Meinungen der LVZ-Leser.

Ein Mindestmaß an Konsequenz

Zu Kontrollen der 3G-Regelung im ÖPNV: Im Dezember letzten und November diesen Jahres musste ich jeweils, temporär auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Dabei fiel auf, dass es doch scheinbar große Unterschiede bei Fahrscheinkontrollen und damit aktuell auch den Kontrollen zur Einhaltung der Coronamaßnahmen im Vergleich zum letzten Winter gibt. Nicht ein einziges Mal musste ich meinen Fahrtausweis vorweisen. Kontrollen zur Einhaltung der 2G und 3G Regeln – Fehlanzeige! Gleicht man dieses Erscheinungsbild mit dem laxen Verhalten der Ordnungskräfte bei den Protestmärschen der ewigen Coronaleugner in zahlreichen Kleinstädten Sachsens ab, liegen Schlussfolgerungen zur vergessen geglaubten „queren“ Einstellung eines Teils der sächsischen Ordnungshüter auf der Hand. Dabei müsste nach nunmehr zwei Jahren jedem klar sein, dass ein Großteil dieser, milde ausgedrückt, Querulanten nichts anderes mehr versteht, als den staatlich sanktionierten Griff in den Geldbeutel. Dafür bräuchte es aber ein Mindestmaß an Konsequenz! (Bernhard Kobus, 04159 Leipzig)

Maßnahmen, die man versteht

Zum Thema Böllerverbot: Herr Kretschmer soll mir mal den Sinn erklären: Wenn ich auf meinem Grundstück und mit meiner Familie ein Feuerwerk veranstalte, was hat das mit Corona zu tun? In der Öffentlichkeit, wo viele Menschen zusammentreffen, ein Feuerwerk zu verbieten, dafür habe ich Verständnis. Aber nicht im privaten Bereich – vor allem, wenn man noch geimpft ist. Ich bitte um Maßnahmen, die man versteht.

Eigentlich selbstverständlich

Zur Abschiebung eines Siebenjährigen in Delitzsch: Überrascht hat es mich eigentlich nicht: nicht aggressive junge Männer ohne Bleiberecht, ohne Respekt vor unserer Gesellschaft, unserer Art zu Leben und anderem Eigentum, sondern ein Siebenjähriger, der zur Schule geht, versucht, hier klar zu kommen und auf dem besten Wege sein könnte, unsere Gesellschaft in einigen Jahren zu unterstützen wird abgeschoben. Ja, eigentlich selbstverständlich. (Thomas Berger, 04289 Leipzig)

Der „schwarze Peter“ geht um

Zum Thema Impfchaos in Sachsen: Den Ärzten wird teilweise Schuld zugeschoben, die sie nicht haben. Es mangelt entscheidend an ausreichend Impfstoffen. Die Ärzte erhalten bei Weitem nicht die Mengen, die sie bestellen wollen. Bei dem Chaos in Sachsen schiebt der Eine die Schuld dem Anderen zu. Frau Köpping sollte sich lieber um ausreichend Impfstoff kümmern, statt den Ärzten mangelnde Impfbereitschaft zu unterstellen. (Mathias Bretschneider, 04425 Taucha)

Mangelnde Wertschätzung

Zum Thema Rentenerhöhung: Das Thema löst in mir sehr viel Unmut aus und macht mich traurig. Die Rentner haben lange und hart gearbeitet, und am Lebensabend reicht es hinten und vorne nicht. Die kommende Rentenerhöhung ist ein Hohn. Bei der Erhöhung der Diäten im Bundestag ist man nicht so zaghaft, dort geht es großzügiger zu. Das ist sehr beschämend. (per E-Mail)

