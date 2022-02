Dresden

Bund und Länder haben bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch eine Art Öffnungsplan beschlossen. Auch Sachsen trägt ihn mit. In einem ersten Schritt sollen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und die 3G-Regel im Einzelhandel fallen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis die Änderungen in Sachsen gelten.

Kabinett passt Regeln am Dienstag an

Die Ministerpräsidentenkonferenz kann zwar Beschlüsse fassen, diese sind aber rechtlich nicht bindend. Sachsen muss seine Corona-Verordnung anpassen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat bereits angekündigt, dass dies kommenden Woche der Fall sein wird.

Nach bisherigen Planungen kommen die Ministerinnen und Minister am Dienstagnachmittag zusammen. Gegen 18.30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Dann wird die Regierung bekanntgeben, welche kurzfristigen Änderungen an der Verordnung vorgenommen werden. Den Zeitpunkt des Inkrafttretens ließ Kretschmer aber bislang offen.

Kritik am sächsischen Zeitplan

Theoretisch ist es möglich, Änderungen einer Verordnung derart im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentlichen, dass sie bereits einen Tag später in Kraft treten können. Allerdings ist es fraglich, ob das kommende Woche Dienstag zeitlich gelingt. Denn die Kabinettssitzung findet nicht wie gewöhnlich am Vormittag statt. Deswegen ist es momentan wahrscheinlich, dass die 3G-Regel und die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte frühestens ab Donnerstag, 24. Februar, nicht mehr gelten. Das Kabinett kann sich aber auch für einen anderen Tag entscheiden.

Dem Einzelhandel geht der sächsische Zeitplan so oder so nicht schnell genug. Die City Leipzig – ein Marketingzusammenschluss mehrerer Innenstadtgeschäfte – forderte am Donnerstag in einem Brief an den Ministerpräsidenten und Sozialministerin Petra Köpping (SPD), die 3G-Regel „umgehend außer Vollzug zu setzen“. Thüringen habe angekündigt, die Regelung im Handel ab Freitag abzuschaffen. „Warum schaffen wir das in Sachsen nicht auch zum Wochenende?“

Eckwerte für neue Verordnung in Planung

Das sächsische Kabinett will sich bei seiner Sitzung am Dienstag zudem mit den Eckpunkten der nächsten Corona-Verordnung ab 4. März beschäftigen. Dabei wird es unter anderem um eine mögliche Öffnung von Clubs gehen, die die Ministerpräsidentenkonferenz ab diesem Datum ins Auge gefasst hat. Ministerpräsident Kretschmer legte sich am Mittwoch auf Nachfrage aber nicht auf konkrete Lockerungsschritte für die nächste Corona-Verordnung fest.

Von kol