47 Ärztinnen und Ärzte aus der Region Oschatz im Wettlauf gegen Corona-Virus

Viele Menschen in der Region Oschatz haben sich bereits gegen Corona impfen lassen, so wie hier Glasseidenwerker Maik Gatter, dem Krankenschwester Marlies Stupacher bei der kommunalen Impfaktion am 28. Juni am Glasseidenwerk den Corona-Impfstoff spritzt. Doch es gibt auch noch viele Unentschlossene. Quelle: Foto: Frank Hörügel