48-jährige Frau in Elstertrebnitz vermisst – Polizei findet leblose Person in See

Großeinsatz rund um Elstertrebnitz: Seit Montag wird eine 48-jährige Frau vermisst. Mit Hubschraubern suchte die Polizei das Gelände rund um die Gemeinde ab. Dabei stieß sie auf eine leblose Person in einem Tagebausee.