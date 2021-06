50 Jahre „Polizeiruf 110“ – was der Westen vom Osten lernen konnte

Potsdam/Leipzig

Der „Polizeiruf 110“ ist wohl die Sendung, über der sie im Politbüro mit ihren Taschenrechnern saßen, um die Quote von sozial erwünschten und sozial sehr unerwünschten Sätzen irgendwie in die Balance zu bringen, damit es unterm Strich doch noch nach Fernsehen aussah. Und nicht nach leninistisch-marxistischem Proseminar. Sie suchten nach dem idealen Land, doch landeten im Krimi. In der DDR galt sowas als Problem, weil hier versprochen wurde, jeden an die Hand zu nehmen. Und wenn die Schäfchen trotzdem ausgebrochen waren, sie nicht die blaue Bluse trugen, nicht auf die schönen Wappen mit der aufgehenden Sonne schworen, sondern sagten, „Plattenbau ist Mist“ oder „Die Partei hat meine Karriere zerstört“, was war dann?

Ab 27. Juni 1971 mussten Antworten auf solche Fragen gefunden werden. Für ein System, das sich Antworten sonst selbst gab, ohne auf die Fragen zu warten, war das eine Herausforderung. Als „Polizeiruf“-Premiere lief „Der Fall Lisa Murnau“ mit Peter Borgelt als Oberleutnant Peter Fuchs, der diese Rolle bis 1991 insgesamt 84 Mal spielte.

Honecker: „Solche Filme wollen wir auch!“

Das DDR-Fernsehen wurde zu den Filmen gedrängt, denn Krimis liefen glänzend im westlichen Deutschland. Der „Tatort“ startete dort 1970, die Stücke sprachen offen von Härtefällen oder Katastrophen, die auch von Schwächen des Kapitalismus erzählten. Von den eigenen Schwächen können jedoch nur die Starken reden. Deshalb sagte Honecker, damals noch nicht Regierungschef: „Solche Filme wollen wir auch!“ Die DDR zog mit dem „Polizeiruf“ ein Jahr später nach. Es konstruierte dieses Wechselbalg auf eine Weise, die im Sozialismus sonst nicht vorgesehen war: Menschen, die unzufrieden waren, die Amok liefen, brauchten ein menschliches Antlitz. Man konnte sie für einen Sonntagabend nicht nach Bautzen sperren, sondern musste ihnen Auslauf im Fernsehen gewähren.

Ging das, Krimis in einem Land zu drehen, das seinen Bewohnern versprach, für Verbrechen keinen Anlass zu geben? Ja, irgendwie hat das geklappt. Mit Mitteln, die inhaltlich nicht immer redlich waren. Handwerklich sind diese Filme jedoch tadellos, darum hatten sie Erfolg. Stücke wie jenes mit Ulrich Mühe, der 1988 in „Flüssige Waffe“ einen alkoholkranken Ex-Gefangenen spielt, gelten als Höhepunkte. Die Leute in der DDR waren ja längst darin geschult, den Stoff der Story zu durchdringen. Und sie von Ideologien zu befreien.

Wie Platons Dialoge

Kreuzbrav fand die Erziehung in den Filmen statt. Es gab den Gauner, der sein Weltbild referierte, oft gar nicht so unplausibel – dann aber kam ein netter, sozialistisch gefestigter Bürger, ein Sympathieträger, der den Räuber in die Schranken wies. Die Passagen klingen wie Platons Dialoge, wo um Einsichten gerungen wird. Rede und Gegenrede. Mit dem Unterschied, dass es im „Polizeiruf“ inhaltliche Taschenspielertricks gab. Eingriffe ins Drehbuch, unverhohlene Zensur. Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann wurden 1976 die schon abgedrehten Folgen rigoros beschnitten, jeder Hauch von Politik flog raus.

Mord wollte man nach Möglichkeit vermeiden. Menschen im Sozialismus umzubringen, das galt als Anschlag aufs System. Deshalb sprach man in den Filmen meist von Einbruch, Erpressung und Betrug. Diese Täter waren immer wieder Menschen, die tranken und sich selbst verloren gingen. Abgetan als Einzelschicksale. Dass Alkoholmissbrauch tatsächlich ein Problem der DDR gewesen ist, das auch politisch tief verwurzelt war, wurde in den Filmen übergangen. Die Täter, so las man das heraus aus diesen Krimis, scheuten Bindung, waren überheblich, schlugen die Liebe einer Frau aus. Oder die Hilfe einer Partei. Die Gauner, so sollte es im Drehbuch stehen, waren Menschen, die auf eigene Rechnung lebten. Und scheiterten.

Juwelen gab es dennoch, weil die DDR auch ein Land mit großen Schauspielern gewesen ist. Aufsehenerregend etwa die Folge „Kreuzworträtselmord“ aus dem Jahr 1981, wo ein authentischer Fall von Kindesmissbrauch und Mord in Halle-Neustadt aufbereitet wurde. Ähnliche chronistische Wucht durchwehte die Krimis von 1989 bis 1991, als die Wende diesen Filmen neues Futter gab. Endlich ging es um das unverstellte Leben. Große Trauer deshalb, dass die neue Blüte nicht gewässert wurde. Der „Polizeiruf“ wurde eingestellt, mit dem Ende des DDR-Fernsehens, das am 31. Dezember 1991 aufgelöst wurde.

„Ost-Tatort“ dreht sich mehr um Figuren und Motive

Doch es geschah ein Wunder. Nicht viele Marken in der DDR konnten sich halten, dem „Polizeiruf“ aber glückte ein Comeback, weil die alten Wiederholungen im Westen zu sehr guten Quoten führten. Mit neuen Folgen ging es 1993 weiter.

Leute, die den „Polizeiruf“ erst um diese Zeit entdeckten, die es gut meinten, doch leider keine Ahnung hatten, sagten: „Das ist ja der Ost-Tatort!“ In den Büros der öffentlich-rechtlichen Sender rückten sie das immer wieder gerade: „Der ,Polizeiruf’ ist psychologischer als der ,Tatort’, es geht sehr viel um die Figuren und um die Motive, nicht alleine um die Aufklärung der Tat.“

Diese Argumente klingen schlüssig in den „Polizeirufen“ seit 1993. Wer dem Tingeltangel zwischen den Ermittlern Buckow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in Rostock folgt, die mit sich selbst, dem Schnaps und der Vergangenheit zu kämpfen haben, wer Maria Simon im Oderbruch zur Seite steht, wie sie verwahrloste Kinder retten will, die kurz davor stehen, ihr eigenes Kind zu töten, der spürt den großen Stoff und eben auch die große Menschenkenntnis dieser Stücke, die sich Armfreiheit verschaffen. Und in keiner Amtsstube zu Hause sind, weil das nicht der Ort ist, die Menschen zu verstehen. Der „Polizeiruf“ traut sich rein in Kneipen, die nie von Rauchverbot gehört haben, vor allem traut er sich in Wohnungen, die lange nicht gestrichen wurden, weil hier nicht nur Bilder schief hängen, sondern auch der Haussegen.

Mit solchen Filmen lässt sich nicht die maximale Quote holen, wie wir sie aus Münster vom „Tatort“ kennen, den schon mal 14 Millionen Menschen sehen. Dafür findet man im „Polizeiruf“ niemanden, der bereit wäre, Witze oder manieriertes, verkünsteltes Spiel in Stücke zu tragen, in denen ein Mensch umkommt. Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl), die in Münster ermitteln, greifen – bildlich gesprochen – ungeniert zur Pappnase, und letztlich weiß man nicht mehr: Tun sie das, weil die Zuschauer das wollen, oder wollen die Zuschauer das, weil Boerne und Thiel mal damit angefangen haben, und mittlerweile ist es halt der Running Gag, ein Witz, auf den man wartet?

Östlichster Polizeiruf aus Bayern

Oder fragen Sie Matthias Brandt, Kanzlersohn, der in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) wohnt. Von 2011 bis 2018 hat er als Hanns von Meuffels im Münchner „Polizeiruf 110“ ermittelt. München? Ja, dort gibt es einen „Polizeiruf“, obwohl man ja mental nicht westlicher als tief in Schwabing wohnen kann. Dieser von Meuffels hat seine Fälle mit sehr alten Platten (Vinyl) und seiner Depression (nicht therapierbar) gelöst. Ein Psychogramm zum Niederknien, das Brandt bot. Und eine herrlich unverstellte Art zu zeigen, wie der Westen an sich selber leidet.

Neu als Ermittler verrichten seit Ende Mai die Kommissare Koitzsch und Lehmann in Halle ihren Dienst, gespielt von Peter Kurth und Peter Schneider. „An der Saale hellem Strande“ hieß Folge eins, die viele Anleihen aus früheren „Polizeirufen“ nahm, eine Mordlösung aber schuldig blieb. Das Drehbuch der MDR-Produktion stammte vom Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer und Regisseur Thomas Stuber. Knapp acht Millionen Zuschauern waren bei der Premiere dabei.

Von Lars Grote