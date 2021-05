50 Kilometer vor Leipzig: In Nauendorf steht die Wunderwelt der Pfingstrosen

Nauendorf

In Insiderkreisen gut bekannt. Sonst eher ein Geheimtipp: 50 Kilometer von Leipzig entfernt befindet sich eine der bedeutendsten Pfingstrosenfarmen Deutschlands. Im Jahr 2003 entdeckte der Garten- und Landschaftsgestalter Steffen Schulze seine Liebe zu diesen besonderen Blumen und baute sich seitdem eine eigene Pfingstrosengärtnerei auf. Über die Jahre bis heute hat er über 500 Sorten, Arten und Cultivare von Pfingstrosen erworben – darunter etwa 200 Strauchpfingstrosensorten und -arten plus Hybride – nahezu das ganze Spektrum und die Mannigfaltigkeit der Pfingstrosenfamilie abdecken.

Produktion in eigener Gärtnerei

Die Produktion und Vermehrung von Staudenpfingstrosen sowie die Veredelung von Strauchpfingstrosen erfolgt laut Schulze ausschließlich in seiner Gärtnerei. So könne er auf „die Qualität und die Sortenechtheit der Pflanzen direkten Einfluss nehmen und dafür bürgen“, wie er betont. „Pfingstrosen, auch Päonien genannt, zählen zu den schönsten und wunderbarsten Blütenpflanzen unserer Gärten“, sagt der Sachsen-Anhalter. Die große Farbpalette, die Farbzusammenstellung und Form der Blüten würden automatisch alle Blicke in der Zeit der Pfingstrosenblüte auf sich ziehen.

Zur Galerie Im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, in Nauendorf, betreibt Steffen Schulze eine der bedeutendsten Pfingstrosenfarmen Deutschlands. Ein Besuch lohnt sich gerade jetzt zu den Schautagen Ende Mai und Anfang Juni.

Schulze erklärt weiter: „Viele Pfingstrosensorten können alt werden wie Schildkröten und zählen damit zu den langlebigsten Pflanzen, die dem (Hobby-)Gärtner zur Verfügung stehen.“ Durch die sprichwörtliche Genügsamkeit der Pflanze werde auch behauptet, sie sei die Pflanze des faulen Gärtners. „Ich würde sagen der schlaue Gärtner macht sich diese Eigenschaft zunutze und gestaltet mit ihnen pflegeleichte Beete, Rabatten und Freiräume zur Erholung und Erbauung“, sagt der Gärtnereichef augenzwinkernd.

Name durch Blütezeit

Den deutschen Namen Pfingstrose bekam die Pflanze laut Schulze nach dem Blühzeitpunkt der sehr häufig in alten Bauerngärten zu findenden Bauernpfingstrose, der meist um die Pfingstzeit fällt. Den wissenschaftlichen Namen Paeonia, von dem auch der Name Päonie abgeleitet ist, hat die Pfingstrose nach dem Arzt der griechischen Götter Paeon erhalten. Die Geschichte der Päonie begann jedenfalls vor über 2600 Jahren im alten China. Damit kann durchaus festgestellt werden, dass die Pfingstrose eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde ist, die ursprünglich auch für medizinische Zwecke genutzt wurde, aber vor allem wegen ihrer Schönheit kultiviert wird und heute außer in tropischen Gebieten weltweite Verbreitung in Gärten findet.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulze wirbt: „Tauchen Sie ein in die Wunderwelt der Pfingstrosen und lassen Sie sich von meiner virtuellen Pfingstrosengalerie im Internet verführen oder besuchen Sie uns zu meinen Schautagen und lassen sich durch die Einzigartigkeit und Schönheit der Blüten verzaubern.“

Schautage 2021 (immer von 9 bis 18 Uhr): 22. und 29. Mai sowie 5. und 12. Juni. Zusätzliche Öffnungstage sind freitags am 21. und 28. Mai sowie am 4. Juni.

Kontakt & Anfahrt Adresse: Pfingstrosengärtnerei Steffen Schulze, Wallwitzer Straße 48, 06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf Telefon/Fax: 034603 21070 E-Mail: schulze@pfingstrosengaertnerei.de Internet: www.pfingstrosengaertnerei.de Anfahrt: Nauendorf liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Halle/Saale. Erreichbar ist es über die A14-Abfahrt Halle-Nord/Trotha/Wettin. Von da aus über die B 6 etwa drei Kilometer nördlich Richtung Könnern (Magdeburg) fahren. Von der B 6 rechts nach Löbejün abfahren und etwa einen Kilometer bis zum Ortseingang Nauendorf. Dort zweigt unmittelbar nach dem Ortseingangsschild rechts die Wallwitzer Straße ab. Etwa 800 Meter geht es geradeaus, bis die Straße eine leichte Rechtskurve macht. Dort liegt rechts die Gärtnerei. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Nauendorf über die Bahnlinie Halle-Halberstadt bzw. ab 2009 über die Bahnlinie Halle-Bernburg erreichbar.

Von Martin Pelzl