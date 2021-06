Leipzig/Dresden

In Sachsen haben sich bis Ende April gut 500 Menschen trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Dagegen stehen rund 865.000 vollständig geimpfte Personen in Sachsen bis zum 1. Juni. Demnach hätten 0,1 Prozent der in Sachsen komplett Geimpften eine Infektion bekommen – diese Quote lässt zwar die unterschiedlichen Zeiträume (Ende April und Anfang Juni) außer Acht, zeigt aber in etwa die Dimension an.

„Vollkommen normal“

„Das ist das, was wir erwartet haben – und das ist vollkommen normal“, erklärte Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg. Kein Impfstoff wirke zu 100 Prozent. Weiterhin gelte aber, dass es im Anschluss einen Schutz vor schweren Verläufen und dem Tod gebe. Ausfälle gibt es auch bei anderen Impfungen. Bei Hepatitis B zum Beispiel bilde eine Reihe von Geimpften keine Antikörper, sagte Borte, der auch Mitglied der Sächsischen Impfkommission (Siko) ist.

„Kein Impfstoff wirkt zu 100 Prozent“: Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Quelle: Alexander Weingarten

Ministerium untersucht Impfdurchbrüche

Das Gesundheitsministerium kündigte an, die sogenannten Impfdurchbrüche näher zu untersuchen und verwies auf das Robert Koch-Institut (RKI). Dieses führt eine Studie durch, an der sich auch die sächsischen Gesundheitsämter beteiligten.

Mediziner mahnt weiterhin zur Vorsicht

„Wir haben immer wieder betont, dass man auch trotz Impfung das Virus aufnehmen und auch wieder ausscheiden kann“, so Michael Borte. Deshalb gelte zunächst weiter der Appell, Masken zu tragen, Abstand zu halten und Kontakte zu vermeiden.

