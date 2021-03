Leipzig

Amazon profitiert wie kaum ein anderes Unternehmen von der Corona-Krise. Der US-Konzern will in Deutschland weiter wachsen und in diesem Jahr 5000 neue Kräfte einstellen. Damit soll die Zahl der Beschäftigten von 23.000 auf 28.000 steigen, wie die deutsche Amazon-Gesellschaft mitteilt. Und das ungeachtet der Streiks, mit denen die Gewerkschaft Verdi seit acht Jahren vergeblich für den Abschluss eines Tarifvertrages kämpft. Mit Beginn der Nachtschicht hat am Sonntagabend in Leipzig erneut ein viertägiger Streik vor Ostern begonnen

In allen Bereichen und Regionen werde bei Amazon eingestellt, sagt Sprecher Stephan Eichenseher der LVZ. Amazon suche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem für die Versandzentren, für Marketing, Finanzwesen sowie Forschung und Entwicklung.

Internetriese baut in Gera, in Teutschenthal und am Flughafen Leipzig

Im Bereich Logistik gehörten die neuen Logistikzentren in Achim bei Bremen und im thüringischen Gera zu den größten Investitionen in diesem Jahr. Am Flughafen Leipzig/Halle ist im vergangenen Oktober ein Luftfrachtzentrum eröffnet worden. Geplant ist ferner in Schkeuditz ein Verteilzentrum, damit die Pakete schneller zu den Kunden kommen. Zudem sind zwei Paketzentren im Starpark an der A14 in Halle sowie in Teutschenthal (Saalekreis) geplant. Das neue Sortierzentrum in Halle (mit einmal bis zu 160 Beschäftigten) soll im Herbst dieses Jahres an den Start gehen.

Allein im Zentrum in Gera sollen einmal rund 1000 Beschäftigte tätig sein. „An den Start gehen wir vor der Weihnachtssaison mit einem festen Mitarbeiterstamm von 250 bis 300 Kräften“, so Eichenseher.

Amazon sucht auch Spezialisten für Personal, Sicherheit und IT

In Gera habe man bereits mit der Einstellung insbesondere von Führungskräften und Technikern begonnen. Gesucht werden noch Spezialisten für Personal, Sicherheit und IT. Das neue Logistikzentrum wird der zweite Amazon-Standort in Thüringen neben dem 2019 eröffneten Verteilzentrum in Erfurt mit 500 Beschäftigten sein.

An allen neuen Standorten starte man mit einem festen Stamm von Beschäftigten sowie befristet eingestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, so Eichenseher. Im Laufe der Zeit würden Befristungen in Festanstellungen umgewandelt.

„Einzelhandel und andere Online-Händler leiden unter dem Wachstum“

Das Wachstum von Amazon gehe zu Lasten des Einzelhandels in der Region. Die Corona-Krise verschärfe die Problem noch, gibt Jörg Lauenroth-Mago von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Mitteldeutschland zu bedenken. Schon jetzt sei die Situation für den stationären Handel schwierig.

„Die Dominanz von Amazon gehe aber auch zu Lasten anderer Online-Händler.“ Der Gewerkschafter kritisiert ferner die aus seiner Sicht unbefriedigenden Arbeitsbedingungen und dass sich das US-Unternehmen gegen jegliche tarifliche Regelung verwehrt. Die Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen und Gehalt sowie Überwachung der Beschäftigten würden sich häufen. „Die Politik sollte endlich Druck auf Amazon machen. Andere Länder sind da viel weiter“, so Lauenroth-Mago .

80 Prozent der Amazon-Beschäftigten sind fest angestellt

„Amazon bietet ein Umfeld, in dem man gerne arbeitet, sich einbringen und erfolgreich sein kann“, widerspricht Eichenseher der Kritik. Amazon zahle gut und es gebe Zusatzleistungen. 80 Prozent der Mitarbeiter seien Festangestellte. „Über die Hälfte sind länger als fünf Jahre bei uns. Das spricht für sich“, so Eichenseher.

„Fakt ist, dass die Einstiegslöhne unsere Logistikmitarbeiter in Deutschland je nach Standort bei umgerechnet mindestens 11,30 Euro bis 12,70 Euro brutto pro Stunde liegen. Das gilt für unser gesamtes Logistiknetzwerk, also nicht nur für die klassischen Logistikzentren bei Amazon.“ Auch in den Sortierzentren, bei Amazon Fresh oder für Verteilzentren für die letzte Meile bis zum Kunden sei das so. „Dazu kommen Leistungen für die betriebliche Altersvorsorge, eine kostenlose Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Familienboni oder Mitarbeiterrabatte.“ Weltweit hat der Online-Händler knapp 1,3 Millionen Beschäftigte.

Von Andreas Dunte