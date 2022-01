Leipzig

Dieses Jubiläum wird einigen Autofahrern nicht gefallen: Am 21. Januar wird die Geschwindigkeitsüberwachung in Deutschland mittels „Blitzer“ 65 Jahre alt. 1957 rauschte an diesem Tag in Düsseldorf ein Autofahrer in die erste „Radarfalle“ der damaligen BRD. Aber auch die DDR hatte damals schon mit der Entwicklung solcher Geräte angefangen.

In beiden Teilen Deutschlands wurde eine steigende Zahl von Verkehrstoten registriert und als Ursache Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit ausgemacht. Bis heute hat sich daran nicht viel geändert. „Erst im November letzten Jahres wurden die Strafen für Raser wieder einmal deutlich verschärft und die Bußgelder teils verdoppelt“, erklärt Rechtsanwalt Christoph Lattreuter von der Leipziger Kanzlei WKR.

1960 blitzte es in Leipzig zum ersten Mal

In der Statistik des Jahres 1959 wurden im Leipziger Stadtgebiet 4917 Verkehrsunfälle gezählt – 472 mehr als 1958. Dabei wurden 82 Menschen getötet – acht mehr als im Jahr zuvor – und 2391 verletzt. „Zu einem Fünftel aller Unfälle trug unangemessene Geschwindigkeit bei“, schrieb die LVZ am 5. Januar 1960 und berichtete am 9. Juli über die ersten Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet. Dieses Datum gilt seitdem als erster „Blitzer“-Einsatz in der Messestadt.

Die neue Blitzer-Technik trifft ein. In der DDR wurde sie zunächst geheim gehalten, und nur ausgewählte Verkehrspolizisten durften sie einsetzen. Quelle: Polizeihistorische Sammlung Sachsen

Das Gerät dafür kam aus der Technischen Hochschule Dresden. Dort hatte der Student Rudolf Stange im April 1959 eine Diplomarbeit mit dem Titel „Voruntersuchungen für den Bau einer Doppler-Radar-Anlage, Hochfrequenzteil“ eingereicht und die Werkstatt des Instituts für Hochfrequenztechnik und Elektronenröhren der TH baute kurz darauf einen Prototyp. Weil die Institutswerkstatt die Nachfrage nicht decken konnte, übernahm die ehemalige Elektronik-Abteilung des Berliner Instituts für Nachrichtentechnik den Bau der Radarmessgeräte in Kleinserie.

Devisen-Jagd auf Transitautobahnen

Zum Einsatz kamen die Geräte aber zunächst vor allem auf den „Transitstrecken“ der DDR, auf denen Westdeutsche aus dem Bundesgebiet nach West-Berlin rollten. Die Verkehrspolizei, die in der DDR als einzige Geschwindigkeitskontrollen durchführen durfte, kassierte dort Temposünder nach dem Bußgeldkatalog West in D-Mark ab und besserte so nicht unbeträchtlich den Devisenbestand des Arbeiter- und Bauernstaates auf.

DDR-Autofahrer wurden dagegen kaum gestoppt, was zu seltsamen Szenen auf den Autobahnen führte: Während sich westdeutsche Autofahrer mit ihren PS-starken Boliden auf den „Transitautobahnen“ penibel an die geltenden Vorschriften hielten, wurden sie nicht selten von den leistungsärmeren Wartburgs überholt. Diese quälten sich mit 110 oder 120 Sachen meist ungestraft an ihnen vorbei.

DDR-Verkehrspolizisten machen ihre neue Blitzer-Technik für den Einsatz bereit. Quelle: Polizeihistorische Sammlung Sachsen

Erst Mitte der 1970er-Jahre waren auch in der DDR so viele Geräte vorhanden, dass sie immer öfter auch an den Fernstraßen und den „normalen“ ostdeutschen Autobahnen zum Einsatz kamen. „Blitzer so wie wir sie heute kennen, waren die Geräte damals nicht“, erklärt Rechtsanwalt Lattreuter, „denn serienweise Fotos anfertigen konnten diese noch nicht. Verkehrssünder wurden deshalb unmittelbar angehalten und abkassiert.“

Messungen mit Öl-gefüllten Schläuchen

Noch bis in die 1980er-Jahre waren in der DDR auch sogenannte „Schlauchmessgeräte“ im Einsatz. Diese wurden auf den Fahrbahnen ausgerollt und ermittelten die Geschwindigkeit durch das Verhältnis von Weg zu Zeit. Ihr Prinzip: Die Schläuche waren mit Öl gefüllt und durch den erzeugten Druck beim Überfahren bewegte sich in ihnen eine Murmel, wodurch auf einer Skala die Geschwindigkeit abgelesen werden konnte. Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit wurde vor jeder Inbetriebnahme eine Probefahrt mit einem Polizeifahrzeug durchgeführt.

Weil die Schläuche auf der Fahrbahn zu sehen waren, bremsten viele Autofahrer rechtzeitig ab. Einige lösten auch absichtlich eine Vollbremsung auf den Schläuchen aus, um diese zu zerstören. Ende der 1970er-Jahre wurden zunehmend auch Geräte mit drei Lichtschranken eingesetzt und schließlich von Radargeräten des Typs SRD 77 ersetzt. Zeitzeugen berichten, dass die Geräte ungenügend rechtssicher waren und deshalb mit hohen Toleranzen gearbeitet werden musste.

Auch solche „mobile Blitzer-Technik“ gab es schon in der DDR. Hier an einem Fahrzeug der Marke Schiguli, die aus der Sowjetunion importiert wurde. Dieser Schiguli kam vor allem in Dresden zum Einsatz. Quelle: Polizeihistorische Sammlung Sachsen

In der DDR wurden Autofahrer bereits ab einer Überschreitung von 5 Kilometer pro Stunde zur Kasse gebeten – häufig mit 10 DDR-Mark. Bei höheren Übertretungen waren 100 DDR-Mark üblich, bei besonders schweren Verstößen gab es auch einen oder mehrere Stempel in eine Stempelkarte, vergleichbar den heutigen „Punkten“. Laut WKR-Rechtsanwalt Lattreuter gab es im Vergleich zum heutigen Bußgeldkatalog einen wesentlichen Unterschied: „Das Strafmaß lag nämlich auch im Ermessen des jeweiligen Verkehrspolizisten und dieser konnte je nach Schwere des Vergehens bis zu vier Stempel eintragen.“ Beim fünften Stempel drohte Fahrverbot.

SED-Funktionäre entschieden Strafmaß selbst

Ausgenommen von solchen Sanktionen waren spezielle Fahrzeuge der Bezirks-, Kreis- und Stadtleitungen der Staatspartei SED. Diese hatten spezielle Kennzeichen, und die Volkspolizei war beauftragt, sie nicht anzuhalten. Die Verkehrsverstöße wurden aber an die jeweilige SED-Leitung gemeldet, wo dann intern über eine eventuelle Strafe entschieden wurde.

Die politische Wende im Herbst 1989 war im Straßenverkehr in der DDR eine Zäsur. Denn die Angst vor der Volkspolizei war verschwunden, und die einst gefürchteten Ordnungshüter traten nur noch vorsichtig in Erscheinung. „Nach längerer Pause führt die Verkehrspolizei wieder Geschwindigkeitskontrollen durch“, war am 4. Januar 1991 in der LVZ zu lesen. „Zwischen Leipzig und Wiederitzsch kommt das bisher einzige zugelassene Radargerät in Sachsen, Multanova 6F, zum Einsatz. Von Fahrzeugen, die mit einer zu hohen Geschwindigkeit fahren, werden Fotos angefertigt, auf denen Datum, Uhrzeit, Ort und Geschwindigkeit eingeblendet sind. Diese gelten als rechtskräftiger Beweis für Geschwindigkeitsübertretungen.“

Abschrecken ließ sich von dieser eher symbolischen Aktion in Leipzig offenbar kaum ein Autofahrer. „Trotz erschreckender Unfallzahlen wird weiter auf Leipzig Straßen gerast“, konstatiert die LVZ am 21. August 1991. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in der Stadt und im Landkreis Leipzig bereits 8252 Verkehrsunfälle, bei denen 1368 Personen verletzt und 47 getötet wurden. Eine Hauptursache war die höhere Motorisierung mit „Westfahrzeugen“.

Erste Blitzer-Fotos ab 1992

Leipzigs Ordnungshüter rüsteten nur allmählich auf. Ende 1991 vermeldete die LVZ, dass jedes Leipzig Polizeirevier ein neues Dienstfahrzeug erhält. „Insgesamt sind für die Polizeidirektion 40 neue Fahrzeuge vorgesehen“, war zu lesen. Und: „Bestellt sind auch zwei Geschwindigkeitsmess- sowie ein Videokontrollwagen.“

Manche Zeitgenossen legen es offenbar auch darauf an, ein Blitzer-Foto zu erhalten. Quelle: privat

In der Chronik des Leipziger Ordnungsamtes ist zu lesen, dass die Leipziger Polizei ab 1992 die ersten automatisierten Messgeräte mit integrierter Fototechnik erhielt. Und mit dem neuen Recht war auf einmal auch die Stadt Leipzig befugt, Radartechnik für Geschwindigkeitskontrollen einzusetzen. Am 11. Mai 1993 wurden dann in Leipzig die ersten „Blitzer“-Fotos geschossen. Ab diesem Zeitpunkt waren zwei Radarwagen einschichtig in der Zeit von 7 bis 15.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs; etwas später von 8 bis 18 Uhr. Am 21. September 1993 wurde um 14 Uhr am Kirchplatz die erste stationäre Rotlichtüberwachungsanlage scharf gestellt.

Nicht nur das Design der Blitzer wird immer futuristischer, sondern auch die Technik – hier einer der modernsten Blitzer an der Leipziger Maximilianallee. Quelle: André Kempner

Mitte 1996 kamen im Stadtgebiet schon 20 neue Laserpistolen und 12 weitere mobile Messgeräte zum Einsatz. Und Mitte 1997 berichtet die LVZ, dass die Stadt die erste Videokamera anschafft, die mit Laser misst. „,Rotlicht-Fahrer“ werden nun in der Stadt an 25 Ampeln geblitzt, vier weitere sollen in den nächsten Monaten hinzu kommen“, ist zu lesen. „Außerdem wird mit vier stationären Anlagen die Geschwindigkeit überprüft.“ Und: „Allein durch die ,Starkästen’ kassierte das Ordnungsamt im vergangenen Jahr täglich mehr als 11 000 D-Mark Bußgelder.“

Die neuen Blitzer sind nicht perfekt

Von 2007 bis 2011 wurde dann digitale Messtechnik eingeführt, mit denen die Bilder der Verkehrssünder noch schärfer wurden. Zudem können mit dieser Technik zwei Fahrtrichtungen sowie bis zu drei Fahrspuren in einer Richtung gleichzeitig gemessen werden.

Bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen wechseln die Fahrzeuge täglich oft mehrmals die Standorte. Quelle: Sven Bartsch

Aktuell gibt es in Deutschland fast 5000 feste und mobile Anlagen. In Leipzig kontrolliert die Stadt mit 29 stationären und acht mobilen Messgeräten Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße. Von den stationären Geräten sind 19 reine Rotlichtüberwachungsgeräte, zwei kombinierte Rotlicht-/Geschwindigkeits-Überwachungsblitzer und acht reine Geschwindigkeits-Überwachungsanlagen – die nahezu alle täglich zeitgleich in Betrieb sind. Zusätzlich hat die Leipziger Verkehrspolizei mehrere mobile Blitzer und Handmessgeräte im Einsatz. Die Stadt hat in ihrem Doppelhaushalt für 2021 und 2022 jeweils Erträge von 14,95 Millionen Euro durch die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs veranschlagt.

Mit großangelegten Blitzer-Aktionen macht die Polizei mittlerweile bundesweit Jagd auf Temposünder. Quelle: Roland Weihrauch

Doch so sehr die Technik der Geschwindigkeitskontrolle inzwischen verbessert wurde – perfekt ist sie nicht. Selbst kleinste Einflüsse können ihre Messergebnisse beeinträchtigen und rechtlich anfechtbar machen. „Manchmal werden die Messgeräte nach dem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen nicht neu geeicht, manchmal entspricht der Reifendruck am Messfahrzeug nicht den Vorschriften, manchmal hat der Messbeamte keinen Schulungsnachweis und manchmal wurden im Messfahrzeug falsche Kabel verbaut“, listet der Leipziger Anwalt Lattreuter von der Rechtsanwaltskanzlei WKR nur einige Beispiele für mögliche Fehler auf. Meist lässt sich dann die Strafe abwenden oder mildern.

Solche getarnten Blitzer-Kästen sind die jüngste „Blitzer-Innovation“ auf Sachsens Straßen. Quelle: André Kempner

Von Andreas Tappert