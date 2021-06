Leipzig

Kristallklares Wasser, viel Ruhe und Schatten: Rund um Leipzig liegen viele Bade-Oasen versteckt abseits der Massen. Manche davon sind reinste Naturparadiese. Während die Strände von Cospudener See („Cossi“), Kulkwitzer See („Kulki“) oder Schladitzer Bucht („Schladibu“) an heißen Tagen schnell überfüllt sind, findet man etwas weiter außerhalb der Stadt noch Idylle und Entspannung.

Nach den geheimen Badestellen in Leipzig, die bei den LVZ-Lesern auf großes Interesse gestoßen sind, stellen wir nun acht Geheimtipps aus der Region rund um die Messestadt vor. Die meisten sind aus Leipzig gut zu erreichen, zum Beispiel mit der S-Bahn und dem Fahrrad  – perfekt für einen Tagesausflug.

Presseler Teich

Der Presseler Teich in der Nähe von Kossa (Nordsachsen) kann aus den umliegenden Orten Bad Düben (etwa 6 km vom See entfernt), Trossin (6 km Entfernung) und Laußig (7 km) erreicht werden. Der Sandstrand und der Spielplatz von früher sind verschwunden. Dafür umgibt den Teich an der B 183 nahe Pressel ein dichtes Schilfgeflecht. Das Baden ist dennoch grundsätzlich erlaubt, wird jedoch immer schwieriger. Nur ein kleiner „Sandstrand“ ist über einen Trampelpfad zu erreichen, der Steg ist marode und nicht mehr zu betreten. Wer sich mal kurz, ohne Menschenmassen zu durchqueren und auf eigene Gefahr, abkühlen möchte, kann hier noch baden. Für Familien mit Kindern ist die Badestelle inzwischen eher ungeeignet.

Der Presseler Teich in der Nähe von Kossa. Quelle: Wolfgang Sens

Morellensee

Der Morellensee ist in der Gemeinde Doberschütz zwischen Eilenburg und Torgau (Kreis Nordsachsen) zu finden. Das gemütliche Gewässer liegt direkt an der B 87, was bei hohem Verkehrsaufkommen ein Dauerrauschen mit sich bringt. Umringt von allerhand Bäumen und einer gewissen Wildheit ist das Fleckchen dennoch sehr idyllisch. Baden ist auf eigene Gefahr, weil ein Schwimmmeister fehlt. Ansonsten lässt sich der Morellensee wunderbar genießen. Durch seine geringe Größe hat das Wasser eine angenehme Temperatur. Die Qualität wird einmal im Jahr geprüft. Etwas Sandstrand an der Uferseite des ansässigen Restaurants ist vorhanden. Genauso wie das eine oder andere Grün rundherum. Für einen Radwanderhalt oder ein kurzes Badevergnügen vor dem Essen ideal.

Das Gelände rund um den Morellensee ist gut in Schuss und bietet eine kleine Sommerkegelbahn, einen Beachvolleyballplatz sowie eine kleinen Bereich für Kurzcamper. Quelle: Wolfgang Sens

Zu erwähnen ist eine original DDR-Kegelbahn, die dauerhaft aufgebaut und kostenfrei nutzbar ist. Nebenan ist ein Volleyballfeld aufgeschüttet und auf dem Wasser schwimmt ein Floß, das gegen ein kleines Entgelt gemietet werden kann. Der Morellensee ist ein naturnaher Ort mit einigen liebevoll platzierten Spielereien für Kinder – auch abseits vom Kegeln. Das Baden kostet nichts, was gerade im größeren Familienreigen das Portemonnaie entlastet. Die Gaststätte öffnet mittwochs bis freitags ab 16 Uhr, am Wochenende eine Stunde eher.

„Blaue Adria“ am Colditzer Forst

Im Volksmund heißt sie nur die „Blaue Adria“. Vielleicht versprüht das ehemalige Kohle-Restloch, am Rande des Landkreises Leipzig zwischen Colditz und Bad Lausick gelegen, für die Badenden auch einen gewissen italienischen Charme. Allerdings gibt es in Thierbaum keinen Strand im ursprünglichen Mittelmeer-Sinn. Vielmehr existieren dort am kleinen gemütlichen See idyllische Badestellen. Abseits vom Stress der großen, jetzt gefluteten Restlöcher. Die „Blaue Adria“ liegt wildromantische am Waldrand zum Colditzer Forst und ist mittlerweile schon wieder etwas in Vergessenheit geraten. Zu DDR-Zeiten war es der Badehotspot für die umliegenden Ortschaften. Wilde Partys wurden dort gefeiert. Dann kippte die Wasserqualität. Die hat sich wieder erholt. Also lohnt sich dort wieder der Badestopp für Wanderer und Radfahrer, die rund um den Colditzer Forst unterwegs sind.

Nordwestlich des Ortes Thierbaum befindet sich der See „Blaue Adria“ wo bis in die Fünfziger Torf abgebaut wurde, seit der Flutung ein beliebter Badesee Quelle: Jens Paul Taubert

Naturbad Luppa

Das Naturbad Luppa befindet sich an der Ortsverbindungsstraße zwischen Dahlen und Luppa (Kreis Nordsachsen). Das Bad ist eine ehemalige Sand- und Kiesgrube die jetzt offiziell als Naturbad Luppa betrieben wird. Die Wasserratten dürfen sich über einen etwa 1,5 Kilometer langen Badestrand freuen, der sich jeweils zur Hälfte in einen Textilbereich und einen FKK-Bereich aufteilt. Die gastronomische Versorgung läuft über zwei Imbisse, die vor Ort aufgebaut sind. Es ist außerdem ein Bootsverleih am Bad etabliert. Außerdem besteht die Möglichkeit am Gewässer zu Angeln. Das Gesundheitsamt bescheinigt dem Bad eine sehr gute mikrobiologische Wasserqualität. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Idylle pur: Das Naturbad Luppa. Quelle: Jana Brechlin

Haselbacher See

Das Nordufer des Haselbacher Sees im Kreis Leipzig ist vor allem den Sachsen bekannt, aber es lohnt sich auch der Weg an die Südseite ins Thüringische. Besonders nett für Familien mit Kindern ist der Strand mit dem Holzboot: Die Konstruktion lädt zum Klettern ein, nebst weiteren Spielgeräten. Auf der Wiese liegt es sich bequem, der Ausblick auf den See zwischen Schilf und Bootssteg ist idyllisch. Abkühlung auch für die Kleinsten versprechen die Flachwasserbereiche am Ufer. Auch ein Imbiss ist vor Ort. Die Zufahrt befindet sich – von Ramsdorf kommend – linkerhand gleich hinter der Landesgrenze.

Der Haselbacher See (Wintersdorfer Seite) mit Spielplatz und kleinem Strandbereich. Quelle: Mario Jahn

Tongrube Förstgen

Badeoasen gibt es auch im Muldental viele. Doch welche ist noch ein Geheimtipp?„Die ehemalige Kaolingrube zwischen Förstgen und Schkortitz“, verrät Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und ergänzt schmunzelnd: „Aber wenn ihr es jetzt schreibt, dann vermutlich nicht mehr lange.“ Doch offiziell ist es sogar nur ein Angelgewässer und das Baden verboten! Deshalb weiß das Stadtoberhaupt eine unweit entfernte Alternative: den Thümmlitzsee. Dort sei die Wasserqualität wieder richtig gut, es gibt eine moderne Imbissversorgung und ausreichend Parkplätze sind auch vorhanden.

Die ehemalige Kaolingrube zwischen Förstgen und Schkortitz – offiziell ist das Baden hier nicht erlaub, die Einheimischen suchen hier dennoch Abkühlung. Quelle: Thomas Kube

Wolfstal

Idyllisch, idyllischer, Wolfstal: Das kleine Freibad am Rande von Roßwein (Kreis Mittelsachsen) ist auf jeden Fall ein Geheimtipp – zwar nicht für die Einheimischen, denn die wissen ihre Badeoase im Nordosten der Stadt längst zu schätzen. Mittlerweile zieht es aber auch immer mehr Ortsfremde ins Wolfstal, das gut zu erreichen ist: Über die A 14 kommend einfach in Richtung Roßwein orientieren und dann über Seifersdorf das gut ausgeschilderte Wolfstal ansteuern. Großes Plus der liebevoll gepflegten Anlage sind die vielen Schattenplätze auf dem großzügigen grünen Gelände. Ein Schwimmbecken und zwei Nichtschwimmerbecken laden zum Abkühlen ein, für Kinder gibt es nicht nur eine große Rutsche, sondern auch einen kleinen Spielplatz.

Das kleine Freibad am Rande von Roßwein (Kreis Mittelsachsen) ist ein Geheimtipp. Quelle: Sven Bartsch

Waldbad Schmannewitz

Das Waldbad Schmannewitz befindet sich im idyllischen Teil der Dahlener Heide (Kreis Nordsachsen). An der Straße zwischen Schmannewitz und Bucha gelegen, ist der Bad tatsächlich von Wald umgeben und hat eine hervorragende Wasserqualität. Für Besucher gibt es vor dem Bad ausreichend Parkmöglichkeiten. Im Waldbad gibt es eine Riesenwasserrutsche, einen flachen, sandigen Nichtschwimmerbereich sowie einen Bootsverleih. Etwas abgelegen ist eine FKK-Liegewiese eingerichtet. Auf dem Areal gibt es zusätzlich eine Imbissversorgung sowie einen Bootsverleih. Im Anschluss an das Badevergnügen ist ein Spaziergang durch die abwechslungsreichen Wälder der Dahlener Heide möglich.

Im Waldbad Schmannewitz gibt es auch eine Riesenwasserrutsche Quelle: Kristin Engel

Von Wolfgang Sens, Heiko Stets, Manuela Engelmann-Bunk, Kay Würker, Thomas Kube, Hagen Rösner und Robert Nößler