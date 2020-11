8000 Schüler in Sachsen in Quarantäne – neue Fälle auch in der Region Leipzig

Dresden

Die anhaltend dynamische Infektionslage in Sachsen zeigt sich auch in den Bildungseinrichtungen des Freistaates. Die Zahl der von Corona-Fällen mindestens mittelbar betroffenen Schulen verdoppelte sich zuletzt erneut. Laut Dresdner Bildungsministerium gab es zwischen dem 9. und 14. November aus 305 der insgesamt 1374 öffentlichen Schulen in Sachsen Meldungen über Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus. In der Vorwoche waren es 170 betroffene Einrichtungen gewesen, Mitte Oktober lag die Zahl noch bei 69 Schulen.

Je nach Zeitpunkt des Auftretens variieren Angaben in den Vergleichszeiträumen. Täglich kommen Bildungseinrichtungen dazu, während andere Dank überstandener Infektionen wieder herausfallen. Zum Stichtag am Montag (16. November) konnten in 91 Schulen 42 Lehrer und 78 Schüler nach positiven Testergebnissen nicht am Lehrbetrieb teilnehmen. Insgesamt 7.912 Schüler mussten zum Wochenstart zu Hause in Quarantäne verbleiben – das sind knapp zwei Prozent aller Schüler im Freistaat. Sechs Schulen sind aktuell wegen Corona komplett geschlossen, darunter drei Grundschulen, zwei Oberschulen und eine Förderschule, hieß es aus Dresden.

Mehrere Schulen in der Region Leipzig betroffen

Am Dienstag kamen zur Liste noch einmal fast 30 Schulen hinzu. Wie Roman Schulz, Sprecher des Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) gegenüber der LVZ erklärte, gab es aus der Leipziger Region neue Meldungen im Zusammenhang beispielsweise mit folgenden Einrichtungen: Oberschule und Gymnasium Augustin in Grimma, 56. Oberschule Leipzig, Oberschule Rietschelstraße Leipzig, Oberschule Georg-Schwarz-Straße Leipzig, Ruth-Pfau-Berufschule Leipzig, Grundschule Rötha, Gymnasium Markranstädt, Friedrich-Tschanter-Oberschule Eilenburg, Oberschule Nordwest Torgau, Regenbogenschule Taucha und Diesterweg Grundschule Wurzen.

Dabei sei nicht zwangsläufig gesagt, dass in den Schulen jeweils tatsächlich auch Lehrer oder Schüler positiv getestet wurden. „Es kann auch sein, dass Eltern von Schülern infektiös sind“, so Schulz. „Die Schulen sind sehr unterschiedlich betroffen.“ Die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden jeweils, welche Konsequenzen zu ziehen sind – ob Klassen in Quarantäne müssen oder nur einzelne Schüler zu Hause bleiben sollen.

Kultusminister: Schulen und Kitas vergleichsweise sicher

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) geht davon aus, dass Schulen und Kitas vergleichsweise sichere Orte und keine Hotspots der Pandemie sind. Dabei erhält er unter anderem von Prof. Reinhard Berner ( TU Dresden) und Prof. Wieland Kiess ( Uni Leipzig) Unterstützung. „Wir sind es unseren Kindern schuldig, sie solange wie möglich offen zu halten. Die harten Kontaktbeschränkungen im Privatbereich dienen zum Schutz, denn wenn außerhalb von Kitas und Schule die Ansteckungszahlen gesenkt werden, werden auch weniger Infektionen in die Einrichtungen hineingetragen“, so Piwarz.

Sachsen hält bisher auch am Regelschulbetrieb und am Unterricht in ganzen Gruppen fest. Laut aktuell gültiger Allgemeinverfügung des Freistaates müssen Grundschüler dabei keine Maske tragen, in der Sekundarstufe I (5. bis 10. Klassen) sind Schutzmasken auf Schulhof und im Schulgebäude, jedoch nicht im Unterricht in Pflicht. Ab Klasse 11 gilt Maskenpflicht dagegen auch im Unterricht. Nach Anstieg der Infektionszahlen zuletzt haben sächsische Schulenzum Teil selbst Verschärfungen der Hygieneregeln beschlossen und unter anderem auch bei Grundschülern das Tragen von Masken im Schulgebäude zur Pflicht erklärt.

Die Gewerkschaft Erziehung in Wissenschaft ( GEW) hat sich unterdessen mit einem 18-Punkte-Plan an Kultusminister Piwarz gewandt. Darin werden unter anderem landesweit einheitliche Regelungen für den Umfang mit Infektionensfällen an Schulen, die Einführung von CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräte für alle Räume sowie eine Vorverlegung der Weinachtferien auf den 18. Dezember gefordert. „ Bildungseinrichtungen offen zu lassen bedeutet nicht, den Regelbetrieb und den Präsenzunterricht an allen Orten und jederzeit unter allen Bedingungen aufrecht zu erhalten“, so GEW-Vorsitzende Uschi Kruse. In Schulen, Kitas und Horten würden die Infektionen nicht nur eingetragen, sondern dort auch weiter verbreitet.

