82-jährige Bornaerin nach versuchtem Mord an Ehemann zweites Mal verurteilt

Es ist das versöhnliche Ende eines langen Leidensweges. Erika S. (82), die im Juni 2018 ihren Ehemann und sich selbst aus einer „außergewöhnlich schwierigen Lebenssituation“ erlösen wollte und sich eine hohe Dosis Schlaftabletten verabreichte, muss nicht ins Gefängnis.

Die 1. Strafkammer des Landgerichtes Leipzig hatte im Prozess vor einem Jahr den Vorwurf des versuchten Mordes aus Heimtücke in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen bewertet und Erika S. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Verteidigung ging in Revision – der Bundesgerichtshof wertete das Leipziger Urteil zwar als rechtsgemäß. Beanstandete aber die Strafhöhe. Insbesondere weil bei der Bewertung der Kammer unter Vorsitz von Richter Hans Jagenlauf unzureichend berücksichtigt blieb, ob bei Erika S. eine geminderte Schuldfähigkeit besteht.

Erika S. bekommt eine Bewährungsstrafe

Die 11. Strafkammer des Leipziger Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Carsten Nickel bekam den Fall nun auf den Tisch. Und verhandelte am Donnerstag neu. Die Kammer korrigierte die Strafe letztlich auf eine zweijährige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Erleichterung bei der heute 82-Jährigen und den Kindern sowie der Enkeltochter war raumgreifend.

Der Fall Erika S. und ihr Mann Wolfgang sind seit 62 Jahren verheiratet. Sie haben gemeinsame Kinder. Lebten ein normales Eheleben mit Höhen und Tiefen. Mit zunehmendem Alter traten bei beiden vermehrt gesundheitliche Probleme auf. Sie hatte eine Krebserkrankung überstanden, einen Bandscheibenvorfall und Depressionen. Er wurde nach vier Schlaganfällen und einer ausgeprägten Demenzerkrankung immer mehr zum Pflegefall. Die Situation für die Ehefrau, die ihren Mann rund um die Uhr pflegte, wurde immer schwieriger. Hilfe von Dritten konnte die zunehmende Überforderung nicht mindern. Erika S. verzweifelte mehr, desto hilfloser ihr Ehemann wurde. Alltagssituationen wurden mehr und mehr zu unüberwindbaren Hürden. Erika S. konnte nicht mehr – fand keinen anderen Ausweg als die Erlösung. Am 15. Juni 2018 war sie mit ihren Kräften am Ende. Sie fasste den folgenschweren Beschluss, selbst aus dem Leben gehen zu wollen und ihren Ehemann auf diesen Weg mitzunehmen. Sie verabreichte erst ihm – ohne dessen Einwilligung – eine hohe Dosis Schlaftabletten. Dann sich selbst. Beide überlebten. Die Staatsanwaltschaft leitete das Verfahren wegen versuchten Mordes ein. Aus dem gemeinschaftlichen Suizidversuch wurde versuchter Mord, weil Erika S. ihrem Mann nichts über ihre endgültigen Pläne gesagt haben soll.

Als sie „diese Kurzschlussreaktion aus Überforderung hatte“, wie Erika S. selbst sagt, habe sie nicht töten wollen. „Ich wollte uns erlösen.“ Sie habe keinen Ausweg mehr gesehen. Sie habe gewusst, dass ihr Mann so nicht leben wollte – als Pflegefall. „Er kannte die Krankheit von seinem Bruder und seiner Schwester. Wollte sich lieber einen Strick nehmen als so zu enden“, beschreibt die Frau die damaligen Gedanken ihres Mannes.

Seniorin vereinbart einen Täter-Opfer-Ausgleich

Heute ist Erika S. froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das Schlimmste, was sie sich damals so herbeigesehnt hatte und was Gerichte als den schwersten Vorwurf werten, den man einem Menschen machen kann: Das Leben eines anderen absichtlich zu beenden. Sie geht ihren Mann regelmäßig besuchen, erzählt ihm aus ihrem Leben und überrascht ihn mit kleinen Geschenken. Sie hat einen Täter-Opfer-Ausgleich unterschrieben, der es ihrem Mann ermöglicht, auch weiterhin zusätzliche Leistungen, wie die Fußpflege oder etwas zusätzliches Obst genießen zu können. Das ging nicht mehr, seit die Heimkosten erhöht wurden und das Ehepaar sogar Sozialhilfe in Anspruch nehmen musste.

Strafmildernde Umstände überwiegen

In der (neuen) Bewertung der Strafe waren es vor allem diese Dinge, die Staatsanwaltschaft, Verteidigung und am Ende auch das Gericht gleichermaßen der Tötungsabsicht voran stellten. „Die Beziehung zwischen den Eheleuten hat sich nicht nur gefestigt – sie ist sogar ausgebaut worden“, fasste es Richter Nickel in der Urteilsbegründung zusammen. Eine Bewährungsstrafe sei nach dem Einwand des Bundesgerichtshofes keinesfalls die logische Folge gewesen, so Nickel. Aber die strafmildernden Umstände überwiegen in diesem Fall deutlich den strafschärfenden Absichten.

Erika S. wird nicht ins Gefängnis gehen. Das ist die nächste Neuigkeit aus ihrem Leben, die sie ihrem Mann an dessen Bett im Pflegeheim erzählen wird. Wenn es so sein soll, wird er ihr eine Reaktion zeigen können. Wie manchmal, wenn Wolfgang S. einen guten Tag hat und seine Ehefrau an ihrer Stimme erkennt.

