82-jähriger Sachse ertrinkt in Brandenburger See

Grünewalde/Senftenberg

An einem See in Grünwalde ( Brandenburg) bemerkten Badegäste am Dienstag einen im Wasser treibenden Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Erste Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 82-Jährigen feststellen können. Der Mann stammt aus Sachsen, woher er genau kam, gab die Polizei jedoch nicht bekannt.

Am Senftenberger See entdeckten Passanten am Dienstagabend nach Angaben der Polizei eine im Wasser treibende Frau. Rettungskräfte reanimierten die 66-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

Von RND/dpa