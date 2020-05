„Garten-Jogging“: 85-jähriger Delitzscher hält sich fit

Beerendorf

Die Blumensträuße und Töpfe mit Pflanzen stehen vor dem Hoftor in Beerendorf. Scheinbar wachsen sie aus dem Gehöft dahinter heraus. Das ist tatsächlich so: Grün- und Blühzeug vor dem Tor sind Ergebnis der Hobby-Gärtnerei des Hofeigentümers dahinter. Von 7 Uhr früh bis 7 Uhr am Abend ist Manfred Grünberg in seinem Garten, seine Angetraute sieht ihn am Haus nur zu den Mahlzeiten. Ein Zwölf-Stunden-Tag – dabei zählt der Beerendorfer 85 Lenze. Corona-Einschränkungen stören ihn kaum, er hat sein eigenes grünes Reich.

Joggingstudio mit Sittich-Voliere

Der Garten hält außerdem fit. „Joggingstudio“ hat deshalb der Neffe das grünen Refugium, um das sich der Onkel im Delitzscher Ortsteil kümmert, getauft. Garten-Jogging heißt für Manfred Grünberg, dass er sich nicht allein um florale Bewohner kümmert. Hier flattern auch Wellensittiche. Sie bringen gleich ein bisschen Weltläufigkeit mit. Denn die freundlichen Mini-Papageien stammen ja aus Australien. Die Voliere hat Manfred Grünberg aus ausrangierten Fenstern zusammengebaut. Seine Mutter betrieb einst die Gaststätte. Sie hatte auch den Garten angelegt.

Manfred Grünberg freut sich über den Sittich-Nachwuchs. Quelle: Heike Liesaus

Vogel-Nachwuchs in Reihenhäuschen

Er ist auf dem Gehöft geboren. Sein erstes Wellensittich-Paar hatte er mit dem achten Lebensjahr. „Aber als ich heiratete, mussten die Vögel aus der Küche raus“, erzählt Manfred Grünberg lächelnd. Die Wellensittiche fühlen sich seitdem in ihrem Gartendomizil wohl. Die Reihe der kleinen weißen Vogelhäuser unterm Dach der Voliere ist von den gelben, blauen und grünen Vogeleltern, die ihren Nachwuchs groß ziehen, besetzt.

Die Wellensittiche ziehen den Nachwuchs in ihren Häuschen groß. Quelle: Heike Liesaus

Reiher zu Besuch

Gleich neben der Voliere und der Terrasse, wo auch die Liege für die Mittagspause steht, sind die Fische im Goldfischteich zu füttern. Manche Exemplare erreichen die Größe kleiner Karpfen. Eines Tages schlug der Reiher da mal seine Beute. Nun schwimmen die Fische unter einem schützenden Netz.

Wenige Lücken im Staudenbeet

Gegenüber hat das Staudenbeet seinen Platz. Es ist ein richtiges kleines Feld, das mit den verschiedensten Blumenpflanzen besetzt ist. Wege gibt es nicht. Manfred Grünberg bewegt sich frei zwischen den Stauden. Pflanzt und säht nach, wo sich eine Lücke findet, sticht ab, wo sich etwas zu weit ausbreitet. „Hier die Lilie zum Beispiel“, sagt er und hat den Spaten schon zur Hand. An der Wassertonne stehen schon viele Töpfe mit Ablegern. Die stellt er dann vors Tor zum Verkauf. „Das ist alles eigene Produktion“, betont er. Auch die Sträuße mit den Blumen, die er erntet, kommen vors Tor. Mal ist es Flieder, dann Pfingstrosen, später Astern, Dahlien, Gladiolen und Chrysanthemen.

Die Töpfe mit Ablegern warten an der Wassertonne. Quelle: Heike Liesaus

Blumen auf dem Scheunen-Platz

Alles wächst üppig. Dabei dehnt sich das Staudenfeld dort, wo mal die alte Scheune stand. Es war der Platz, wo die Pferde im Göbel liefen, mit dem die Dreschmaschine angetrieben wurde. „Da sind nur 30 Zentimeter Erde drauf. Das reicht für alles, was flach wurzelt. Bei Tiefwurzlern, muss ich halt Steine darunter rausnehmen“, erzählt Manfred Grünberg. Die großen Steine, die so dekorativ zwischen den Stauden stehen, stammen aus den Grundmauern der Scheune.

Das Staudenbeet bietet reichlich Platz zum gärtnerischen Agieren. Quelle: Heike Liesaus

Ideen gegen Unkraut

Unkraut zupfen muss Manfred Grünberg kaum, denn er sorgt dafür, dass alles mit erwünschten Pflanzen besetzt ist. Vor allem setzt er Verschnitt als Mulch ein. „Im Herbst wird auch gedüngt. Aber nur die Blumen. Das Gemüse nicht. Das wollen wir ja essen. Das bekommt nur Kompost“, so der 85-Jährige. Es gibt also auch noch die Beete, auf denen Tomaten, Gurken & Co. wachsen. Immerhin hat er das Gärtnern gelernt, war im Delitzscher Gartenbaubetrieb: „Da hatte ich die Freesien und die Lilien unter mir.“

Von Heike Liesaus