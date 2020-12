Delitzsch

„Bringen Sie sich viel Zeit mit“, sagt die Mitarbeiterin der Delitzscher Stadtverwaltung am Telefon, als sie den Termin zur Einsicht der Ausbaupläne des Flughafens bestätigt. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens muss der Besuch im Technischen Rathaus angekündigt werden. Das soll verhindern, dass sich zu viele Personen gleichzeitig in dem Büro aufhalten, in dem die Akten ausliegen. Ebenso ist eine Mund-Nasen-Bedeckung angebracht und die Anwesenheit eines Verwaltungsmitarbeiters notwendig. Das wird später noch eine Rolle spielen.

Prognosen, Gutachten und Berechnungen

Im Oktober hat der Flughafen Leipzig-Halle ein Planänderungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen beantragt. Dieses ist notwendig, um den avisierten Ausbau, der Tausende Menschen rund um Leipzig direkt betrifft, beginnen zu können. Für rund 300 Millionen Euro soll unter anderem die Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld erweitert werden, um so mehr Platz für zusätzliche Frachtflugzeuge zu schaffen. In diesem Verfahren ist auch die Beteiligung der Bürger vorgesehen. Dazu wurden die Unterlagen in den 17 Rathäusern der betroffenen Städten und Gemeinden seit dem 16. November ausgelegt. Reinschauen kann im Prinzip jeder.

Die lila markierten Rollfelder rings um die Start- und Landebahn Süd sind bereits planungsrechtlich genehmigt. Die hellblau markierten Flächen sind Teil des aktuellen Antrags. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Wer tatsächlich den Weg auf sich nimmt, sitzt dann vor einem Umzugskarton mit neun prall gefüllten Aktenordnern. Darin enthalten sind Prognosen zu Lärm, Schadstoffen und Gerüchen, Gutachten und Datenerfassungen, detaillierte Lagepläne und Berechnungen. Für eine grobe Orientierung, in welchem Ordner was und wo zu finden ist, vergehen bereits 15 bis 20 Minuten. Die umfangreichen und dadurch teils undurchsichtigen Unterlagen wurden bereits unter anderem von der Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ kritisiert.

Zum Anfang 41 DIN-A4-Seiten

Weit aus mehr Zeit ist dann notwendig, um beispielsweise die Anlage „Schalltechnische Untersuchung –Fluglärmberechnungen“ durchzuarbeiten. Eines von den sechs Dokumente aus diesem fünften Ordner trägt den Namen „Fluglärmprognose (Bericht mit Mengengerüsten, Karten Isophondarstellungen, Berechnungsergebnisse für Immissionsorte)“. Es hat 41 DIN-A4-Seiten. Allein den Inhalt davon an einem Nachmittag zu erfassen, ist kaum möglich. Zusätzlich wächst das schlechte Gewissen dem Verwaltungsmitarbeiter gegenüber, der einen beaufsichtigen muss.

Denjenigen, die sich mit den Unterlagen beschäftigen wollen, ist also anzuraten, sich vor der Einsichtnahme genau zu überlegen, welche Bereiche für sie in Frage kommen und sich auf den Sachverhalt vorzubereiten, sich mit aktuellen Studien vertraut zu machen. Ab Mittwoch werden die neun Aktenordner nur noch digital im Bekanntmachungsportal, Rubrik Infrastruktur/Raumordnung unter der Adresse www.lds.sachsen.de/bekanntmachung zu finden sein.

Delitzsch : Mehr Zeit nötig

Jeder, dessen Belange durch den Plan berührt werden, kann bis spätestens 15. Februar 2021 bei der Landesdirektion Sachsen Einwendungen gegen die geänderte Planung schriftlich oder zur Niederschrift erheben beziehungsweise sich äußern. Ein einziger Mann habe sich laut Stadtverwaltung bisher die Akten in Delitzsch angeschaut. Als ihm der Umfang klar wurde, habe er gesagt, er komme wieder – mit mehr Zeit. Bis morgen hat er noch die Gelegenheit.

Von Mathias Schönknecht