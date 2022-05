90-Tage-Frist und danach? So lange erhalten aus der Ukrainer Geflüchtete in Sachsen Schutz

Leipzig

Mehr als drei Monate lang dauert bereits der erbarmungslose russische Krieg gegen die Ukraine, viele Menschen sind seither auf der Flucht. Zehntausende haben in den vergangenen Wochen auch in Sachsen Schutz gesucht und gefunden. Immer wieder ist dabei von einer 90-Tage-Frist die Rede, in der die Ankommenden Schutz erhalten. Diese wäre theoretisch je nach Einreise nach dem 25.Mai erreicht. Was hat es damit auf sich und was passiert danach? Wir haben ein paar Informationen zusammengetragen.

Was ist mit der 90-Tage-Frist gemeint?

Schon seit 2017 können sich Menschen aus der Ukraine jährlich 90 Tage lang ohne Visum in Deutschland aufhalten. Mit Beginn des Krieges wurde die Notwendigkeit ausgesetzt, dafür zumindest einen sogenannten Aufenthaltstitel zu beantragen – sich also bei der Einreise zu registrieren. Stattdessen wurde eine Frist bis zum 23. Mai gesetzt, in welcher sich Ankommende bei den Behörden melden sollen. Weil die Terminvergabe in vielen Kommunen aufgrund des Andrangs mitunter schleppend verläuft, wurde die Frist nun bis zum 31. August verlängert. Das bedeutet: Auch in den kommenden 100 Tagen muss niemand fürchten, ohne Registrierung ausgewiesen zu werden. Dies betrifft im Übrigen auch Menschen anderer Nationalitäten, die bisher in der Ukraine lebten und die nun denselben Schutz wie die gebürtigen Ukrainerinnen und Ukrainer erhalten.

Müssen sich Geflüchtete überhaupt registrieren lassen?

„Ja, die Anmeldung im Ankommenszentrum ist verpflichtend und umfasst sowohl die Anmeldung beim Bürgerservice als auch die Beantragung eines Aufenthaltstitels“, heißt es dazu aus dem Leipziger Verwaltungsdezernat. Laut neuer Frist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) muss dieser Antrag spätestens am 31. August gestellt werden. Auch wenn keine anderen Leistungen in Anspruch genommen werden sollen, ist der Aufenthaltsstatus notwendig, um auch danach in Deutschland Schutz finden zu können.

Wie lange können Menschen aus der Ukraine insgesamt bleiben?

Wer sich registriert hat, kann mindestens ein Jahr bleiben und sich im Gegensatz zu anderen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern dabei auch frei im Land bewegen. „Wird der vorübergehende Schutz nicht beendet, so verlängert er sich automatisch um jeweils sechs Monate, höchstens jedoch um ein Jahr“, so die Leipziger Stadtverwaltung. Somit können Betroffene, je nach Erstregistrierung in Deutschland, noch mindestens bis Februar 2024 im Land bleiben – auch ohne dass sie einen Asylantrag stellen. Es wird im Übrigen ausdrücklich davon abgeraten, diesen bereits vor Ablauf der zwei Jahre zu stellen. „Das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt einen Asylantrag zu stellen, besteht jedoch unabhängig davon fort“, heißt es aus dem BAMF.

Wie oft müssen sich Geflüchtete bei den Behörden melden?

Es reicht aus, sich einmal in den Behörden am Ankunftsort oder in einer der Erstaufnahmeeinrichtungen zu registrieren, da der Aufenthaltstitel innerhalb der zwei Jahre ja automatisch verlängert wird. Allerdings erhalten Ankommende häufig erst eine sogenannte Fiktionsbescheinigung – also einen vorläufigen Aufenthaltstitel. Ist dieser dann bewilligt, muss das Schreiben meist auch abgeholt werden. Also sind in der Regel zwei Termine notwendig.

Müssen Leistungen immer wieder neu beantragt werden?

Nein. Im Prinzip reicht es, die Sozialleistung einmal zu beantragen und dann wird monatlich ausgezahlt. Wer ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnet hat, erhält die Unterstützung automatisch überwiesen. Bei 2500 ukrainischen Haushalten in Leipzig laufe dies bereits so, heißt es. Im Ankommenszentrum der Messestadt berät dazu beispielsweise direkt vor Ort die Sparkasse.

Aber: Wer noch nicht über ein solches Konto verfügt, kann die Unterstützung nur in Form von Schecks erhalten – die dann jeweils monatlich in der Behörde ausgegeben werden. Auch falls erneut Bescheinigungen für den kostenlosen Arztbesuch oder für einen geplanten Umzug benötigt werden, muss wieder ein Termin gemacht werden. Im Leipziger Ankommenszentrum gibt es für Erstregistrierung und Wiedervorstellung deshalb auch zwei farblich getrennte Bereiche.

Zudem könnte es ab 1. Juni generell für alle mit Sozialleistungen noch einmal notwendig werden, ins Amt zu kommen. Bund und Länder planen, den ukrainischen Geflüchteten künftig nicht mehr nur Unterstützung nach Asylbewerberleistungsgesetz, sondern entsprechend der Grundsicherung (Hartz IV/SGB II) zu gewähren. Das sind jeden Monat ein paar Euro mehr. „Hierfür ist ein neuer Antrag notwendig. Die Stadt Leipzig strebt eine Lösung über weitgehend vorausgefüllte Antragsformulare an, bei der ein persönlicher Termin nicht zwingend nötig sein wird“, hieß es am Freitag. Allerdings müssen die tatsächlichen Vorgaben aus Berlin noch abgewartet werden.

Von Matthias Puppe