91-Jähriger sammelt mit Elektro-Rollator Müll in Sprotta

Sprotta

Rentner, so sagt man, haben ja gewöhnlich niemals Zeit. Auf Horst Liebmann trifft das auch irgendwie zu. Denn der 91-Jährige aus Sprotta ist jeden Tag in besonderer Mission unterwegs: Er sammelt den Müll, der an Straßen und Gehwegen in seinem Heimatdorf liegt, ein.

„Überall schmeißen die Leute ihren Müll weg“

Das Bemerkenswerte daran: Horst Liebmann ist schlecht zu Fuß unterwegs und auf einen Rollator angewiesen. Und das ist nicht irgendeiner, sondern ein schicker und relativ flinker Elektro-Rollator in auffälligem Dunkelrot, mit dem er in Sprotta unterwegs ist. Seine Motivation: „Mich stört es, wie unordentlich das manchmal aussieht. Überall schmeißen die Leute ihren Müll weg“, sagt der gebürtige Sprottaer, der Zeit seines Lebens in dem Dorf wohnt. Das alles macht er freiwillig, ohne einen Cent dafür zu bekommen.

Anzeige

Wenn Horst Liebmann mit seinem Rollator unterwegs ist, dann führt er alles bei sich, was er zum Müllsammeln braucht. Wichtigstes Utensil ist ein Müllgreifer. Schließlich kann er nicht einfach so vom Rollator absteigen, sich bücken und den Müll auflesen. Das geht wegen seiner körperlichen Einschränkungen nicht. Also kommt der Müllgreifer zum Einsatz. Und den hat er geschickt im Griff.

Weitere LVZ+ Artikel

Müllgreifer erleichtert die Arbeit

Auf dem Platz an der Feuerwehr, wo sich Horst Liebmann jeden Dienstag am Wagen der Mölbitzer Fischfrau etwas zum Abendbrot holt, zeigt er, wie er beim Müllsammeln vorgeht. Liegt eine alte Brötchentüte auf dem Gehweg, fährt er ganz dicht heran und zückt er seinen Müllgreifer. Ruckzuck landet die Tüte in seinem Korb am Rollator.

„Ich finden jeden Tag was“, erzählt der Senior. Plasteflaschen, Papierfetzen, Kippen. Und so schwärmt er meistens dann aus, wenn es noch nicht so warm ist. Er fährt nahezu das ganze Dorf ab: die lange Lindenallee, den Battauner Weg, vor bis zur Eilenburger Straße, wo der Kiessee beginnt, zurück in die Pehritzscher Straße und biegt dann auf die sogenannte Sprottaer Umgehung ein – ein Weg, der wieder im östlichen Teil von Sprotta auf die Lindenallee schließt. Dann ist er einmal rum. Das ganze dauert im Schnitt um die zwei Stunden.

Schwätzchen und Raucherpause

Horst Liebmann, der gelernter Maschinenschlosser ist, 30 Jahre lang in der LPG in Sprotta arbeitete und den die Einwohner auch den Mann „mit den goldenen Händen von Sprotta“ nennen, gönnt sich aber freilich auch Pausen. Einmal, wenn ihm Leute begegnen, mit denen er ein kleines Schwätzchen hält. Zum anderen, wenn er Lust auf eine Zigarette hat. Auch dafür hat er Vorkehrungen an seinem Elektro-Rollator getroffen. Am Körbchen ist ein Aschenbecher montiert.

Aber was macht Horst Liebmann mit dem ganzen Müll? Er nimmt ihn mit nach Hause und entsorgt ihn. Beim Plastemüll ist das über den gelben Sack kein Problem, doch beim Restmüll geht es auf seine Kosten. Nunmehr hat André Richter, Vorsitzender vom Heimatverein in Sprotta, Kontakt zu Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) aufgenommen, damit Horst Liebmann wenigstens nicht auf den Kosten sitzenbleibt. Märtz habe zugesichert, dass Gemeindemitarbeiter ab jetzt den Müll bei Horst Liebmann abholen. Ein Anruf genügt.

Das dürfte den Senior freuen. Und Sprotta kann irgendwie stolz und dankbar sein, dass es den Mann mit den goldenen Händen gibt. Früher als Schlosser, heute als Rentner, der für ein sauberes Dorf sorgt.

Von Nico Fliegner