Die A 4 in Dresden ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Umweltaktivisten haben sich am Vormittag an einer Brücke abgeseilt, um gegen Rodungen und Autobahnbau in Hessen zu protestieren. Das Ganze ist Teil einer bundesweiten Aktion. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig hat dafür kein Verständnis.