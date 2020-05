A 72: Nach Pfingsten beginnt bei Borna der Rückbau der B 95

Borna/Rötha

Sehr viel ist nicht mehr los auf der Bundesstraße 95 zwischen Borna und Rötha. Die A 72 kann zwischen den beiden Orten seit Mitte Oktober vorigen Jahres in beide Richtungen befahren werden. Seitdem rollt der größte Teil des Fahrzeugverkehrs dort und die vierspurige Bundesstraße hat an Bedeutung verloren.

In diesem und im nächsten Jahr erfolgt der Rückbau der Bundesstraße auf zwei Fahrstreifen und einen begleitenden Radweg. Für Dienstag nach Pfingsten, den 2. Juni, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr jetzt den Beginn der Bauarbeiten angekündigt. Dann nimmt das Bauunternehmen Strabag zunächst den Bauabschnitt 1 zwischen Borna und Gestewitz in Angriff.

Umbau kostet 15 Millionen Euro

Die Arbeiten sollen zunächst bis Februar dauern. Voraussichtlich Ende 2021 werde dann der Rückbau bis nördlich von Espenhain abgeschlossen sein. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) rechnet mit Gesamtkosten von rund 15 Millionen Euro. Die trägt der Bund.

Zur Galerie Zwischen Borna und Rötha soll bis Ende 2021 die B 95 zurückgebaut werden. Die Arbeiten beginnen nach Pfingsten.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) sieht in der neuen Situation auch eine Entlastung für die Bewohner der Ortschaften an der Bundesstraße: „Die Autobahn 72 verkürzt nicht nur die Fahrzeit zwischen Chemnitz und Leipzig auf unter eine Stunde, sondern sie entlastet auch die an der B 95 liegenden Orte erheblich vom Durchgangsverkehr und Lärm. Folgerichtig können wir die Bundesstraße nun zurückbauen und die frei werdenden Flächen für den Radverkehr nutzen“, sagte der Minister vor dem Baubeginn.

Es entstehe ein rund neun Kilometer langer Radweg. Das diene auch dem Ziel, „den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr im Freistaat weiter zu steigern“. Der vorhandene Radweg zwischen Eula und Kesselshain, dessen Brücke über die Eula gerade erneuert wird, soll eingebunden werden.

Lasuv kündigt an: Verkehr kann während der Bauzeit rollen

Autofahrer, die die Bundesstraße nutzen, müssen während der Bauzeit mit Behinderungen rechnen, aber nicht mit Sperrungen. Der Verkehr, so kündigt es die sächsische Straßenbaubehörde an, soll während der Bauzeit in beiden Richtungen rollen können.

Die B 95 hat durch die A 72 jetzt auch zwischen Rötha und Borna an Bedeutung verloren. Quelle: André Neumann

So sieht der erste Bauabschnitt aus: Zwischen Borna und Gestewitz bleibt für den Autoverkehr nach dem Umbau der jetzige Fahrstreifen in Richtung Chemnitz erhalten. Der vorhandene Fahrbahnbelag wird weiter genutzt, nur die Ausstattung werde erneuert, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer.

Der in Richtung Leipzig führende Fahrstreifen wird zu einem 2,5 Meter breiten Geh- und Radweg umgebaut. Der überschüssige Teil der Fahrbahn wird zurückgebaut und begrünt. Die beiden Ampelkreuzungen bei Kesselshain und Eula bleiben erhalten, werden lediglich umgebaut. Die Verkehrsinseln fallen weg. Während des Umbaus der Kreuzungen soll laut Lasuv der Verkehr in alle Richtungen möglich sein. Er werde mittels Baustellenampel geregelt.

Verkehrsführung wechselt im Laufe der Bauzeit

Nach dem Umbau der Kreuzung B 95/B 176 bei Kesselshain wird der Mittelstreifen der Bundesstraße zurückgebaut. In dieser Zeit rollt der Verkehr jeweils einspurig auf den beiden äußeren Fahrspuren. Im Anschluss werden die beiden jetzigen Fahrstreifen in Richtung Chemnitz zur künftigen neuen Fahrbahn umgerüstet. In der Zeit fließt der Verkehr auf der bisherigen Richtungsfahrbahn Leipzig.

Wenn die neue Trasse fertig ist, wechselt der Autoverkehr erneut – dann endgültig. Und es beginnt der Umbau der anderen Seite zum Radweg. Für die wechselnden Verkehrsführungen wird bei Gestewitz für die Bauzeit des ersten Bauabschnittes eine Überfahrt über den Mittelstreifen angelegt.

Zweiter Bauabschnitt voraussichtlich ab März 2021

Der zweite Bauabschnitt: Zwischen Gestewitz und dem Bauende nördlich von Espenhain werden die Seiten gewechselt. Der Autoverkehr verläuft künftig auf der jetzigen Richtungsfahrbahn Leipzig, der Geh- und Radweg entsteht auf der anderen Seite. Auch hier soll der Verkehr während der Bauzeit – voraussichtlich März 2021 bis Jahresende – rollen können.

Danach wird auch die Anschlussstelle Espenhain der A 72 in alle Richtungen nutzbar sein. Das Lasuv lässt hier Abbiegespuren und neue Ampeln errichten. Damit können Autofahrer dann auch von Espenhain auf der B 95 kommend auf die Autobahn auffahren und von der A 72 kommend direkt in Richtung Borna abbiegen. Beides ist derzeit nicht erlaubt.

