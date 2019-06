Naunhof

Die Auffahrten bei Naunhof sollen in den kommenden zwei Wochen abwechselnd gesperrt werden. Das teilte das sächsische Landesamt für Verkehr am Freitag mit. In der Zeit soll der Asphalt der Anschlussstelle ausgebessert werden.

Ab Montag wird demnach die Auffahrt in Richtung Magdeburg geschlossen. Autofahrer mit Ziel Naunhof werden weiter nach Kleinpösna geleitet und wieder zurück geschickt, um die andere Abfahrt zu nutzen. Fahrer aus Naunhof sollen zunächst in Richtung Dresden fahren und bei Klinga die Richtung ändern. Ab Samstag wird die Sperrung voraussichtlich wieder aufgehoben.

Vom 24. bis zum 28. Juni soll dann die Auffahrt in Richtung Dresden gesperrt werden. Die Umleitungen bleiben ähnlich: Reisende mit dem Ziel Naunhof fahren vorbei bei nach Klinga und über die Gegenrichtung zurück. Autofahrer aus Naunhof starten in Richtung Magdeburg und wechseln bei Kleinpösna in Richtung Dresden.

thiko