Bernburg/Leipzig

Und sie sinkt und sinkt und sinkt: die heutige A 36, genauer gesagt ihr östlichster Teil. Seit ihrer Verkehrsfreigabe Mitte Dezember 2011 gibt es zwischen dem Kreuz zur A 14 und der Anschlussstelle Ilberstedt bis heute Senkungen von teils mehr als drei Metern. Grund: In 600 bis 700 Metern Tiefe wird wohl noch 30 Jahre Steinsalz abgebaut – bis zu 2,5 Millionen Tonnen jährlich. Prognosen sagen bis Ende des Jahrhunderts eine Senkung von bis zu sieben Metern voraus. Die Folgen der Bergbausenkung sind schon jetzt mit bloßem Auge auszumachen (Risse, Erdeinbrüche), die resultierenden Kosten an fünf Fingern abzuzählen.

Über 16 Zentimeter im Vorjahr

Die meterhohe Senkung bestätigt das sachsen-anhaltische Verkehrsministerium auf LVZ-Anfrage: „Von 2011 bis zum Juni 2020 – Stand der letzten Messung – kam es in besagtem Bereich zu einer Senkung von maximal 300,9 Zentimetern“, erklärte Sprecher Andreas Tempelhof. Die „Blaues Wunder von Ilberstedt“ genannte Brücke über die Bahnstrecke Aschersleben– Köthen habe sich im selben Zeitraum zwischen 118 bis maximal 194 Zentimeter gesetzt.

Straßenschäden bei Ilberstedt an der A36. Quelle: Martin Pelzl

Wie prognostiziert, verringert sich die Senkung zwar von Jahr zu Jahr (Höchstwert: 40 Zentimeter 2011). Doch war 2019 immerhin eine maximale Senkung von 16,4 Zentimetern für den A 36-Abschnitt sowie 12 bis maximal 15 Zentimetern für die Bahnbrücke zu konstatieren, wie Tempelhof bestätigte.

Die zu erwartenden meterhohen Setzungserscheinungen führten übrigens beim Bau des „Blauen Wunders“ dazu, dass die Brücke mit 9,60 Metern doppelt so hoch wie üblich über den Gleisen thront – eine Forderung der Bahn. Absenkungen soll, so der Plan, künftig mit regelmäßiger Unterschotterung begegnet werden. Um wie viele Zentimeter die Schienen bislang „angehoben“ werden mussten – diese Antwort bleibt ein Bahnsprecher auf Anfrage schuldig. Er teilte lediglich mit, dass „die Setzungen nicht 1:1 ausgeglichen“ werden. In Auswertung der regelmäßig durchgeführten Inspektionen, Gleislage- und Senkungsmessungen würden „Abweichungen von der Sollgleislage bei Erfordernis durch maschinelle Gleislageberichtigungen ausgeglichen“, hieß es.

Das Kali-Abbaugebiet und der A36 Quelle: Patrick Moye

Ein ehemaliger Bahn-Mitarbeiter hatte der LVZ bei einem Vorort-Besuch bereits vor dreieinhalb Jahren erzählt, dass „Schienen durch die wirkenden Kräfte schon gerissen“ sind. Ebenso habe es eine seitliche Verschiebung von bis zu 15 Zentimetern gegeben und an mehreren Stellen würden die Gleise nun nicht mehr wie üblich „endlos verschweißt“, sondern zum Vermitteln mittels Holzschwellen auf Stoß verlegt. All dies bestätigte die Bahn nicht, dafür aber aktuell, dass bis zum heutigen Tag in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung für Züge auf 70 Kilometer pro Stunde gilt.

Angesichts dieser Zahlen und Fakten verwundert es nicht, dass der Ostteil der A 36 „die am besten überwachte Straße Sachsen-Anhalts“ ist, wie die Landesstraßenbaubehörde erklärte. Hunderte Messpunkte überwachen Fahrbahn, Brücke, Regenrückhaltebecken und Lärmschutzwand. Das kostet natürlich. „Für die vermessungstechnische Betreuung wurden bis zum Jahr 2020 rund 1,8 Millionen Euro verausgabt“, teilte Ministeriumssprecher Tempelhof mit. Die Kosten für geotechnische Gutachten beliefen sich im Zeitraum 2016 bis 2020 auf etwa 53 000 Euro.

Logo der A36, Quelle: privat

Insgesamt dürften die Mehrkosten infolge der Bergsenkung mittlerweile die Fünf-Millionen-Euro-Marke deutlich überschritten haben. Kleine Einsparung: Die Kosten für die Überwachung der Bauwerke und die vermessungstechnische Betreuung konnten laut Tempelhof ab 2018 jährlich um knapp ein Drittel gesenkt werden. Die Erklärung: Nach Ablauf der Gewährleistungsfristen gibt es „ein überarbeitetes Messkonzept mit veränderter Messtechnologie“ – es werden nach LVZ-Informationen nur noch 6 statt 15 Bauwerke überwacht.

Brücke erreicht Warnwert 2023

Ein heftiges Plus für die Folgekosten ist indes schon in Sicht. Grund: Für das „Blaue Wunder“ wird nach heutigem Stand „von einer Überschreitung des derzeitigen Warnwertes im Jahr 2023 ausgegangen“, wie der Ministeriumssprecher erklärte. Dieser Wert sei erreicht, wenn die Setzungsdifferenz der Widerlager der Brücke 3,4 Zentimeter beträgt. Dann seien zwingend Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. „Dabei geht es dann unter anderem auch um das Nachjustieren der Brücken-Hauptlager“, so Tempelhof. Kosten: aktuell unbekannt.

Zahlen & Fakten Gesamtlänge: 120 Kilometer (von etwa der A 39 bis zur A 14). Beginn: Braunschweig-Melverode nahe Autobahnkreuz Braunschweig-Süd. Ende: Bernburg (A 14). Die Weiterführung bis zur A 9 in zumeist dreispuriger Ausführung mit abwechselnder Überholspur als B 185 sollte im Dezember 2018 fertig sein, verzögert sich aber. Geschichte: September 1930: Das Reichsverkehrsministerium legt die „Reichskarte der Fernverkehrsstraßen“ vor. Die aktuelle B 6 n ist dort als Nr. 6 enthalten. Anfang Januar 1990: Erste Planungsbesprechung in Braunschweig. März 1990: Erste Abstimmung mit Vertretern der Bezirke Magdeburg und Halle. Oktober 1997: Baubeginn an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/ Niedersachsen. Juli 2000: Erste Verkehrsfreigabe von Stapelburg bis zur Anschlussstelle Wernigerode-Nord. Baukosten: 475 Millionen Euro (Stand 2007); davon 150 Millionen von der EU. Baudetails: 21 Anschlussstellen, 111 Brücken, 3 Park- und WC-Anlagen (bis Dreieck Nordharz), eine Tank- und Rastanlage an der Abfahrt Quedlinburg-Mitte. Verkehrsprognose: bis zu 36 000 Fahrzeuge täglich (zwischen Braunschweig und Bernburg). Besonderheiten: 7,6 Kilometer Hamsterleiteinrichtungen zwischen Quedlinburg und Hoym.

Von Martin Pelzl