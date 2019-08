Nuuk/Chemnitz

Als Donald Trump Mitte August öffentlich darüber sinnierte, Grönland kaufen zu wollen, dachten viele an einen Scherz. Sogar für den US-Präsidenten schien diese Idee zu absurd. Die Vertreterin der grönländischen Inuit im dänischen Parlament, deren Vorfahren auch einst aus Sachsen kamen, reagierte dagegen sofort resolut, schrieb in sozialen Netzwerken: „Nein Danke zu Trumps Kaufplänen“ .

Ihr Tweet ging um die Welt, wurde in US-Medien zitiert und fand so vermutlich den Weg bis ins Weiße Haus. Der ohnehin schon großen Popularität der Abgeordneten der Inuit Ataqatigiit (Gemeinschaft der Inuit) verlieh diese klare Kante gegen den mächtigsten Populisten der Welt weiteren Auftrieb – und das trotz ihres für dänische Verhältnisse eher komplizierten Namens: Aaja Chemnitz Larsen.

„Die Menschen in Grönland kennen meinen Namen sehr gut, aber in Dänemark fällt es manchen immer noch schwer, ihn auszusprechen. Der frühere dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen nannte mich anfangs beispielsweise immer Anja Schemnitz. Aber irgendwann hat auch er gelernt, wie ich heiße“, sagt Chemnitz Larsen im LVZ-Interview.

Seit ihrem ersten Mandat 2014 im Kopenhagener Parlament, dem „Folketinget“, ist die in der grönländischen Hauptstadt Nuuk geborene 41-Jährige zu einer der wichtigsten Stimmen ihrer Heimat geworden: „Ich kämpfe für Gerechtigkeit und gleiches Entgelt für Polizisten in der Arktis. Und ich kämpfe für mehr Bildung, Wachstum und Wohlstand in der Arktis“, sagt sie. Das kommt offenbar an. Bei ihrer Wiederwahl in diesem Sommer erhielt Aaja die meisten Stimmen aller Abgeordneten aus Grönland.

Fakten zu Grönland Grönland ist mit einer Fläche von 2,2 Millionen km² die größte Insel der Erde. Geographisch gehört das riesige Eiland zu Nordamerika, politisch ist es ein autonomer Teil Dänemarks. Polares und subpolares Klima stellt das Leben auf Grönland vor viele Herausforderungen, Dank des Grönlandstroms an der Westseite gibt es aber auch mildere Regionen. Von den gut 56.000 Einwohnern leben etwa 18.000 in der Hauptstadt Nuuk – der mit Abstand größten Ansiedlung Grönlands. Es gibt drei große indigene Volksgruppen auf der Insel, die zusammen fast 90 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Im Gegensatz zu Dänemark ist Grönland seit dem sogenannten Grönland-Vertrag von 1984 nicht Mitglied der Europäischen Union, hat aber bei wirtschaftlichen Beziehungen einen assoziativen Status.

Viele „Chemnitzer“ auf Grönland

Doch wie kommt ihr offensichtlicher Bezug nach Südwestsachsen zustande? „ Chemnitz ist der Name der Familieseite meines Vaters und eigentlich ein wirklich sehr bekannter Name in Grönland. Frühere und heutige Politiker trugen und tragen ihn mit Stolz“, erzählt die Abgeordnete. Tatsächlich gebe es eine Menge Menschen auf Grönland, die mit Nachnamen Chemnitz heißen. Lars Chemnitz war zum Beispiel ebenso wie Aaja ein bekannter Politiker, Marie Guldborg Chemnitz wurde in den 1960er Jahren als Frauenrechtlerin bekannt, Jørgen Chemnitz leitete derweil den grönländischen Rundfunk.

Heute leben etwa 55.000 Menschen auf der zu Dänemark gehörenden Insel am östlichen Rand von Nordamerika – das ist ein Viertel der Einwohner von Sachsens Chemnitz. Dafür dehnt sich das riesige Eiland 10.000 mal weiter aus. Das bedeutet viel Platz, den im 18. Jahrhundert auch Europäer besiedeln wollten.

Im heutigen Noorliit (Ny Herrnhut) an der Westküste Grönlands, ließen sich bereits 1733 Missionare nieder, die Herrnhuter Bruderschaft aus dem gleichnamigen Ort in der Oberlausitz. An anderer Stelle mögen es vielleicht auch Siedler gewesen sein, die ihre Chemnitzer Herkunft im Nachnamen trugen. So genau lässt sich das nicht mehr beweisen. Sicher ist: Noch vor 100 Jahren lebten weniger als 10.000 Menschen auf Grönland.

Wohin konkret ihre Verbindung nach Sachsen führt, kann Aaja Chemnitz Larsen nicht beantworten. „Aber ich würde wirklich gern mal dorthin fahren. Meine Mutter und mein Stiefvater waren bereits in Chemnitz und sprachen sehr begeistert von der Stadt. Ich habe auch schon ein paar Fotos gesehen“, sagt die 41-Jährige, die vor ihrem Mandat im „Folketinget“ schon bei den Vereinten Nationen sowie im grönländischen Regionalparlament tätig war, die in den USA und in England gelebt hat und mehrere Universitätsabschlüsse vorweisen kann.

Chemnitzer Proteste in den dänischen Medien

Dass das sächsische Pendant zu ihrem Namen seit gut einem Jahr angesichts der Probleme mit Rechtsradikalismus weltweit für Schlagzeilen sorgt, ist auch Aaja Chemnitz Larsen nicht entgangen. „Ich habe die Berichte über die Proteste in den Medien gesehen. Dänemark hat ja auch einige dieser Probleme – aber in Grönland wird das eher nicht diskutiert“, sagt sie. Nicht unbeachtet blieb in dänischen Medien zudem die Tatsache, dass ein Landsmann zuletzt Bürgermeister in Rostock geworden ist.

Wie wäre es mit Aaja Chemnitz Larsen als Bürgermeisterin von Chemnitz? „Das ist eine interessante und lustige Frage“, sagt die 41-Jährige lachend und ergänzt schnell: „Nein, ich habe keine Pläne mich als Bürgermeisterin in Chemnitz zu bewerben. Für den Moment jetzt, habe ich hier auch genug zu tun.“

Dabei spielt übrigens auch der US-Präsident weiter eine Rolle. „Die amerikanische Botschaft hat angekündigt, ein Konsulat in Grönland eröffnen zu wollen“, erzählt die Abgeordnete. Wie mehrere Medien berichten, sei dieser Plan Teil einer groß angelegten Strategie, die eine erhöhte US-Präsenz in der Arktis vorsieht. Grönland als neuer Vorposten der Amerikaner? Für Aaja Chemnitz Larsen ist zumindest klar: „Wir sind noch nicht am Ende dieser Geschichte.“

Von Matthias Puppe