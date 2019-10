Seit die Notrufannahmen für Rettungsdienst und Feuerwehren in Sachsen von fünf Integrierten Rettungsleitstellen (IRLS) – Leipzig, Chemnitz, Dresden, Ostsachsen und Zwickau – geregelt werden, hält die Kritik an deren Leistungsfähigkeit an. Was sind die Probleme? Und was ist Wahres dran?