Riesa

Auszubildende in Sachsen zahlen vom 1. August an weniger Geld für Bus und Bahn. Dann fällt offiziell der Startschuss für das Azubi-Ticket, wie Verkehrsministerium und Zweckverbände am Donnerstag mitteilten. Das Ticket kostet 48 Euro pro Monat für einen Verkehrsverbund - für jeden weiteren kommen fünf Euro dazu. Wer in ganz Sachsen unterwegs ist, zahlt demnach maximal 68 Euro. Bislang zahlten Azubis im Durchschnitt mehr als 100 Euro. Sachsen unterstützt das neue Angebot mit rund 14 Millionen Euro pro Jahr. Lange hatten Verkehrsverbünde und das Ministerium um das Azubi-Ticket gerungen.

„Der Weg war nicht einfach“, räumte Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) ein. Das Ticket sei ein Schritt in die richtige Richtung, um Eltern und Azubis finanziell zu entlasten und Sachsen als Ausbildungsstandort zu stärken.

Verbesserung soll es zudem für Schüler geben: Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 ist für zehn Euro monatlich ein Schülerfreizeitticket zu haben. Es gilt während der Schulzeit ab 14 Uhr sowie am Wochenende und in den Schulferien den ganzen Tag. Zum Schuljahr 2020/2021 streben der Freistaat und die Zweckverbände ein ganztägig und ganzjährig gültiges Bildungsticket für Schüler an. „Für etwa zehn bis 15 Euro im Monat sollen die Schüler dann unterwegs sein können, das ist unser Ziel“, so Dulig.

von LVZ/dpa