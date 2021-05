Leipzig

„Kos“ steht an diesem Montag auf der Anzeigetafel. Der einzige Eintrag. Noch immer ist auf dem Flughafen Leipzig/Halle nicht viel los. Außer der Maschine der Freebird Airlines Europe, die mit leichter Verspätung 8.22 Uhr via Heraklion (Kreta) auf die griechische Urlaubsinsel gestartet ist, geht kein weiterer Flieger an diesem Tag.

Wolfgang Kober vom gleichnamigen Reisebüro spricht dennoch von mehr als nur einem „Hoffnungsschimmer“. Nach Monaten des Stillstands bei den Passagierflügen gehe es langsam wieder los, freut er sich.

Hauptsächlich werden Reisen im Juli und im August gebucht

Im Zentralterminal, wo sich ein Reisebüro neben dem nächsten befindet, sind mehrere Passanten zu sehen. „Die meisten wollen sich nur informieren“, sagt Kober. „Wenige buchen. Und wenn, dann hauptsächlich Reisen im Juli oder im August.“ In den vergangenen Wochen habe er einige aktuelle Reisen vermitteln können, die gingen aber ab Berlin oder Hannover, was also mit langen Wegen für die mitteldeutschen Urlauber verbunden war.

Ein Blick auf die Internetseite des Flughafens Leipzig/Halle zeigt, dass es in der Tat nur in Trippelschritten vorangeht. Am Dienstag in dieser Woche fliegt Eurowings nach Mallorca. Mittwoch steht kein Flug auf dem Programm. Donnerstag geht der nächste Flieger ebenfalls auf die Baleareninsel – wieder mit Eurowings. Tags darauf fliegt Condor auf die beliebte spanische Urlaubsinsel. Außerdem bringt Austrian Airlines Fluggäste aus Mitteldeutschland zum Drehkreuz nach Wien.

Kos, Kreta und Rhodos werden angeflogen

„Ich hoffe sehr, dass die Airlines dieses Mal einen größeren Atem an den Tag legen“, sagt Reisebürochef Kober. Im April habe es erste Flüge nach Hurghada in Ägypten gegeben. „Nach kurzer Zeit war aber wieder Schluss.“ Die Nachfrage habe gefehlt.

Außer Kos fliegt die Freebird seit Sonntag unter anderem im Auftrag des Reisekonzerns Tui auch die griechischen Inseln Kreta und Rhodos an. An drei Tagen in der Woche heben Flieger ab. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilt, sollen in diesem Monat im Ferienflugverkehr ferner Antalya in der Türkei sowie die Kanaren und Larnaca (Zypern) angeflogen werden. Auch Istanbul sei wieder geplant. Aber vieles stehe noch unter Vorbehalt und hänge von der Entwicklung ab. Also vom Infektionsgeschehen im eigenen Land und von der Lage in den Urlaubsländern.

Auch im Linienverkehr gibt es Neuigkeiten. So will Lufthansa ab dem 28. Juni von Leipzig/Halle wieder nach Frankfurt am Main fliegen. Ab Mitte September, sagte ein Sprecher der Airline auf LVZ-Nachfrage, soll dann auch wieder München angeflogen werden.

Leipzig/Halle verzeichnet Passagierrückgang um 96 Prozent

Von Normalität sei man im Reiseflugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle noch Meilen entfernt, so ein Sprecher. Im April zählte man gerade einmal 6675 Passagiere – zwar etwas mehr als im April des Vorjahres (921). Aber in den Monaten Januar bis April verzeichnete man insgesamt einen Rückgang bei den Reisenden um 96 Prozent, was nahe dem Totalausfall ist.

Vor dem Abflug ins Ausland sollte Passagiere einiges beachten: Für die Einreise nach Griechenland, Spanien und andere Länder sei derzeit ein negativer PCR-Test erforderlich, der nicht älter als 72 Stunden alt sein dürfe, teilt der Flughafen mit. An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden biete ein privater Anbieter solche Tests kostenpflichtig im „Go Care Covid19-Testcentrum“ an. Reisende, die zwei Wochen vor der Einreise schon über zwei Schutzimpfungen verfügen und dies schriftlich nachweisen können, benötigten keinen Test.

Von Andreas Dunte