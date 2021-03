Nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht am Montag noch ohne flächendeckende Test werden ab Mittwoch in allen sächsischen Gymnasien und Oberschulen Selbsttests durchgeführt. Das kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) an. Nur mit einem negativen Ergebnis ist dann eine Teilnahme am Unterricht möglich.