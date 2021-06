Leipzig

Kurzfristige und unzuverlässige Impfstofflieferungen belasten die sächsische Impfkampagne. Und das bei einer stetig wachsenden Gruppe an Impfwilligen: Erst in der letzten Woche hat die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) die Vakzine von Biontech auch für Menschen über zwölf Jahren zugelassen. Ebenso wird die Priorisierung am Montag in den Impfzentren vollständig aufgehoben, Betriebsärzte werden dann ebenfalls beliefert. Auch Jugendliche ab 14 Jahren sollen ab acht Uhr morgens einen Termin vereinbaren können, wie am Donnerstag bekannt gemacht wurde.

Schon jetzt können die Arztpraxen den Ansturm nicht bewältigen – und müssen häufig sogar kurzfristig Termine verschieben. Das liegt am Bestellsystem, das mit zahlreichen Unwägbarkeiten einhergeht. „In der jeweiligen Woche wissen wir Ärzte letztlich erst am Dienstag, wie viel Impfstoff wir exakt bekommen“, erklärt Dr. Stefan Windau, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, im Gespräch mit der LVZ.

Grundsätzlich bestellten Praxen die Impfdosen schon in der Vorwoche, doch frühestens am Donnerstag oder Freitag gebe es Vorabinformationen, mit welchen Mengen voraussichtlich zu rechnen sei. Vollständig Klarheit bestehe dann aber erst mit der Auslieferung – kurzfristige Änderungen inbegriffen.

Die Politik hat zu viel versprochen – das rächt sich nun

Für die Hausärzte bedeutet das einen enormen organisatorischen Mehraufwand – die Terminvergabe erfolgt häufig auf der Grundlage von Schätzungen. „Ändern sich die Mengen, müssen Termine kurzfristig umgeplant werden“, sagt Stefan Windau, der selbst eine Arztpraxis in Leipzig betreibt.

Der Mediziner erkennt darin ein Fehlversprechen der Politik: So sei ab Juni eben nicht alles besser, wie oft suggeriert worden sei. „Durch die Aufhebung der Priorisierung haben die Patienten logischerweise die Erwartung: Wenn sich jeder impfen lassen darf, dann wollen wir auch geimpft werden.“ Die Reihenfolge aufzuheben ergebe aber nur Sinn, wenn für genug Impfstoff gesorgt sei.

Ministerin Köpping möchte keine falschen Hoffnungen wecken

Dahingehend dämpft selbst Sozialministerin Petra Köpping (SPD) die Erwartungen: „Es wird bei vielen zu Enttäuschung führen, wenn sie sich vergeblich um einen Impftermin bemühen. Ich kann nur wieder um Geduld bitten. Wir haben auf die Lieferung der Vakzine keinen Einfluss“, erklärte sie am Donnerstag. Daher habe der Freistaat gehofft, der Bund warte aufgrund des mangels noch zwei Wochen mit der Aufhebung. Dennoch schließe man sich nun dem bundesweiten Vorgehen an.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Biontech nicht die avisierten Mengen seiner Vakzine Comirnaty ausliefern kann: In der zweiten Juni-Woche wird der Hersteller nur 4,6 Millionen statt der angekündigten 5,1 Millionen Dosen nach Deutschland liefern. Der Freistaat Sachsen erhält davon nach LVZ-Informationen gemäß dem Bevölkerungsanteil etwa 225.000 Dosen.

In den Arztpraxen ist die Priorisierung offiziell aufgehoben

Auch wenn die Priorisierung in den sächsischen Arztpraxen bereits obsolet ist: Grundsätzlich hat sich wenig geändert. Zwar können sich alle Menschen um einen Termin bemühen. Durch die Impfstoffknappheit müssen Ärzte faktisch selbst eine Reihenfolge schaffen – Impftermine also nach Warteliste und Dringlichkeit vergeben.

Auf der Liste von Internist Windau stehen somit bereits 400 Menschen – dieser Andrang kollidiert mit den Lieferproblemen. „Ich hatte vor 14 Tagen die Situation, dass ich in meiner Praxis sechs Impfdosen von Biontech für mich und sechs für meine Kollegin bekommen habe“, sagt er.

Im Hinblick auf die hohe Zahl an Impfwilligen bezeichnet er das als „irrsinnig“. Sein bisheriger Rekord: 24 Dosen für ihn und für seine Kollegin. „Da konnten wir 48 Erstimpfungen durchführen. Da war das Maximum, das wir pro Woche erhalten haben.“ Außerdem kämen noch immer Risikopatienten, die nicht geimpft seien, die versuche er, zügig zu immunisieren.

Der Mediziner sieht grundsätzlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Verantwortung. Auch wenn die Impfstoffe über die Europäische Union beschafft werden: Für die Verteilung sei grundsätzlich das Ressort von Spahn verantwortlich, die Ärzte selbst beziehen die Dosen über den Großhandel.

Die Zweitimpfungen beanspruchen viel Impfstoff

Zwar ist das Impftempo nach wie vor hoch. Dennoch nehmen die Zweitimpfungen inzwischen den Großteil der verabreichten Mengen ein. „Sie machen inzwischen 80 bis 90 Prozent der Lieferungen aus. Es kann sogar sein, dass wir für die Erstimpfung in einer Woche null Dosen bekommen“, unterstreicht Windau. Auch das Sächsische Sozialministerium räumt den Zweitimpfungen Priorität ein, wie eine Sprecherin der LVZ sagte. Dabei besteht eine Abhängigkeit von den Lieferungen: So würden für die zweite Impfdosis bei den Vakzinen von Biontech und Moderna in den Impfzentren nur bis zu zehn Prozent zurückgehalten; bei Astrazeneca hingegen gar nichts.

Beim Astrazeneca-Präparat betrachtet Mediziner Stefan Windau die Nachfragesituation generell entspannter: Dieses Präparat gebe es „zur Genüge“. Es kommt allerdings nicht für alle Gruppen infrage: Unter 60-Jährige können den Impfstoff Menschen erhalten, wenn sie die Entscheidung „gemeinsam mit Ihrer Impfärztin treffen“, wie die Sächsische Impfkommission erklärt. Das Sozialministerium verweist außerdem auf Berichte, die auf Vorbehalte der Bürgerinnen und Bürger hindeuteten.

Laut Steffen Heidenreich, dem Vorsitzenden des Sächsischen Hausärzteverbandes, gebe es außerdem zunehmend Menschen, die ihre Termine für die Zweitimpfung vorziehen wollten. Der Grund: Sie möchten in den Urlaub fahren – und damit auf Testpflichten verzichten.

Von Florian Reinke