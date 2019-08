Leipzig

Heißes Finale zum Ausklang des Sommers 2019: Dank dem Mega-Hoch Corina, das mit 3000 Kilometer Breite von Russland über Großbritannien bis Südspanien ungewöhnlich weit über Europa ausgedehnt ist. Und: Bis zum Start in dem meteorologischen Herbst am 1. September soll es hochsommerlich heiß bleiben.

Bestes Badewetter und selten Gewitter

Pünktlich zum Start in dieses Wochenende heißt es: Pack die Badehose ein! Erst Ausflug zum Badestrand und anschließend Grillabend: Das Sommerwetter bringt noch einmal die Ferienstimmung zurück. „Die Temperaturen erreichen 25 bis 32 Grad, am Sonntag sind sogar bis zu 34 Grad möglich. Dazu gibt es viel Sonnenschein. Gewitter sind meist nur die Ausnahme,“ sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Das gilt auch für die Region Leipzig: Hier sind Werte um die 30 Grad drin, am Sonntag auch darüber.

Hochsommer 2019 gibt unerwartete Zugabe

Wer in der kommenden Woche Urlaub nimmt, hat alles richtig gemacht: Das sonnige, trockene und heiße Wetter setzt sich fest, es könnte die längste Schönwetterphase am Stück des ganzen Sommers werden. „Da gibt der Hochsommer 2019 doch tatsächlich noch mal eine Zugabe, die so fast keiner mehr erwartet hätte“, sagt Wettermann Jung. Nächste Woche könnte es für einige sogar schon wieder zu heiß werden: Im Südwesten und auch im Osten sind sogar Spitzenwerte bis 35 Grad möglich. Da heißt es wieder Schwitzen – und bei möglichen Hitzegewittern Achtung vor Blitzen!

Schwitzt Leipzig noch mal bei 35 Grad?

Sieht auch Leipzig noch einmal die 35 Grad auf dem Thermometer? Nicht ganz, so Meteorologe Jung. Nach den aktuellen Modellrechnungen kommen wir aber dicht ran: Montag und Dienstag sind heiße 33 Grad drin, Mittwoch bis Freitag 32 Grad. Erst am sächsischen Wahlsonntag wird es mit 28 Grad wieder etwas angenehmer.

Altweibersommer – und kein Ende der Trockenheit in Sicht. Der Europäische Wetterdienst sieht im Langzeitwettertrend einen zu warmen September. Etwa ein Grad wärmer soll der Monat in Mitteleuropa ausfallen als im langjährigen Durchschnitt. Quelle: Europäischer Wetterdienst / wetter.net

Trend: Altweibersommer im September – Dürre geht weiter

Ein Temperatursturz deutet sich wohl erst Anfang September an – doch damit ist der Sommer immer noch nicht Geschichte. „Auch der September wird schönes Spätsommerwetter bringen. Die aktuellen Langfristtrends sehen eine Fortdauer des trockenen warmen Wetters auch im beginnenden meteorologischen Herbst. Es sieht nach einem tollen Altweibersommer aus“, so Jung.

Für die Natur und die Landwirtschaft geht das Leides allerdings weiter, denn der dringend benötigte Landregen bleibt weiterhin aus.

Von Olaf Majer