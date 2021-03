Schkeuditz

Um exakt 11.25 Uhr hebt Condor Flug DE238 nach einer Dusche durch die Flughafen-Feuerwehr ab. Der Airbus A321 hat 50 Minuten Verspätung. Es ist die erste Passagiermaschine vom Flughafen Leipzig-Halle seit dem 9. Dezember. Ziel ist das ägyptische Hurghada. Mit an Bord sind 160 Passagiere, die vor dem Start am Check-In mit gemischten Gefühlen dem Urlaub entgegenblicken.

Alex Herold aus Berlin freut sich mit seinem Sohn Jeremy auf acht Tage Hurghada. Quelle: Michael Strohmeyer

Alex Herold sitzt mit seinem Sohn Jeremy in der Abflughalle. „Wir freuen uns auf den Urlaub“, sagt der 39-Jährige. Eigentlich wollten sie schon im vergangenen Jahr fliegen, wegen Corona fiel alles ins Wasser. Ende des Jahres dann der Schicksalsschlag: Die geliebte Mama ist gestorben. „Wir müssen einfach mal raus“, so der Berliner. Acht Tage Urlaub liegen nun vor den beiden. Danach geht’s erstmal mindestens fünf Tage in Quarantäne, das ist Vorschrift bei Rückkehrern aus Ägypten. Denn: Der nordafrikanische Staat ist laut Robert-Koch-Institut Hochinzidenzgebiet. „Mit den Ferien jetzt passt das auch mit der Quarantäne ganz gut“, so Herold. Während Jeremy vor allem aufgeregt ist, schwingt beim Papa auch ein bisschen Unsicherheit mit. „Ich habe keine Angst davor, Corona zu bekommen“, sagt er. „Aber ich habe Angst davor, wie vor Ort dann damit umgegangen wird.“

Weitere Flüge in den Süden am Wochenende geplant

Es ist wieder Leben auf dem Flughafen in Schkeuditz. Gut gelaunt läuft Pressesprecher Uwe Schuhart durchs Terminal. „Wir freuen uns, dass wieder Leute hier sind“, sagt er. „In ganz kleinen Schritten fährt der Passagierverkehr wieder hoch.“ Nach der Maschine Richtung Hurghada hebt die Condor am Freitag nach Teneriffa ab, am Sonnabend geht’s mit Sun Express nach Antalya, mit Eurowings nach Gran Canaria und wieder mit Condor nach Fuerteventura und Mallorca. Ursprünglich sollte am Freitag auch der Linienverkehr der Austrian Airlines zwischen Leipzig und Wien wieder aufgenommen werden, der Flug wurde allerdings kurzfristig gestrichen, der Start auf Montag verschoben.

Fieber messen vor dem Check-In

Am Check-In ist die Schlange nach Ägypten lang. Abstandsmarkierungen auf dem Boden, Desinfektionsspender in den Gängen. Bei jedem Passagier wird vor dem Einchecken die Temperatur mittels Stirnthermometer gemessen. Nur wer fieberfrei ist, darf im Airbus Platz nehmen. Zehn Passagiere können keinen negativen PCR-Test vorweisen. „Das ist in diesem Fall nicht schlimm“, so Flughafen-Sprecher Schuhart. „Der kann auch noch vor Ort in Hurghada gemacht werden.“ Allerdings: So lange kein Ergebnis da ist, müssen die Urlauber im Hotelzimmer bleiben.

Mit gemischten Gefühlen steigen Diana und Stan Boltjanski mit Töchterchen Mia in den Flieger. Quelle: Michael Strohmeyer

Die Quarantäne nach dem Urlaub stört Diana und Stan Boltjanski nicht. „Wir haben ja ohnehin Home-Office“, so der 32-Jährige. Töchterchen Mia zieht ihr lila Köfferchen voller Spielzeug fröhlich hinter sich her. „Wir fliegen mit gemischten Gefühlen“, erklären die Berliner. „Wir haben schon Angst, dass wir uns anstecken und dann nicht zurückkommen.“ Begleitet werden sie von Dianas Mutter Ruslana Richter, die in Leipzig wohnt. „Ich habe die ganze Zeit gehofft, sie fliegen nicht“, sagt sie. „Sie sind erwachsen, aber ich habe wirklich Angst. Ich hoffe, es geht alles gut.“

Magda (links) und Danuta Komkol sind extra aus Polen nach Leipzig gekommen, um bei der Rückkehr nicht in Quarantäne zu müssen. Quelle: Michael Strohmeyer

Magda Komkol ist mit ihrer Mutter Danuta gerade im Check-In angekommen. Die beiden sind aus Hirschberg in Polen angereist. „Zum einen ist es einfach günstiger, als von Polen zu fliegen“, sagt die 25-jährige Tochter in nahezu perfektem Englisch. „Zum anderen müssen wir, wenn wir von Deutschland aus fliegen, in Polen nicht in Quarantäne.“ Würden sie aus Ägypten in ihr Heimatland zurückkehren, erwarte sie – wie für deutsche Rückkehrer auch – eine zehntägige Absonderung. „Da wir aber aus Deutschland nach Polen einreisen, entfällt sie.“ Beide haben keine Angst und freuen sich einfach auf die ägyptische Sonne.

Von Linda Polenz