Erst am späten Abend soll Sturmtief Sabine wirklich in Mitteldeutschland ankommen. Doch bereits am späten Nachmittag sorgten heftige Winde für Behinderungen im Bahnverkehr: Ein Baum legt den Bahnverkehr Magdeburg und Dessau-Roßlau kurzzeitig lahm. Ein Intercity in Richtung Leipzig steckte zunächst fest.