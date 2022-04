Leipzig

Das Ende der Schulzeit ist in Sichtweite. Doch davor müssen sich Emilia Rübbert und Alfred Goldmann noch fünf Mal anstrengen. „Sich weiter zu motivieren, ist gar nicht so leicht“, gibt Goldmann zu. Nach zwölf Schuljahren haben die Abitur-Prüfungen für den 18-Jährigen am Mittwoch am Musikalisch-Sportlichen Gymnasium der Rahn Education mit der Deutsch-Klausur begonnen. Einen Essay des Jenaer Soziologen Hartmut Rosa galt es zu interpretieren. „Das hat mir gefallen: Man konnte viel Werkswissen einbringen und die eigene Meinung aufschreiben.“ Mit Hilfe von Christoph Hein, Friedrich Dürrenmatt und der Medea-Sage erörterte Goldmann den Einfluss der Literatur auf die Wirklichkeit.

Nächste Woche geht es für ihn mit Mathe weiter, eine weitere Woche darauf folgt Geschichte. Emilia Rübbert legt ihr Abi an der Thomasschule ab. Die Deutsch-Prüfung ist für alle Pflicht, für die 17-Jährige stehen danach Englisch und kommende Woche Musik im Plan. Die Nervosität ist ihr anzusehen, aber sie gibt sich zweckoptimistisch: „Bisher ist es einigermaßen gelungen. Den Rest kriegen wir auch noch hin.“ Obwohl die Corona-Pandemie ihre letzten zweieinhalb Schuljahre geprägt hat, fühlen sich beide Abiturienten gut präpariert. Zumal sie in jeder schriftlichen Prüfung eine zusätzliche halbe Stunde erhalten. Darüber hinaus wird anders als vor Corona auch der Zweitkorrektor aus der eigenen Schule stammen und für unverschuldete Vorbereitungslücken sensibilisiert sein. „Mich beruhigt das“, seufzt Rübbert.

Ein bisschen Sonne im Prüfungsstress: Abiturienten Alfred Goldmann und Emilia Rübbert im Hof der Rahn-Schule. Quelle: André Kempner

Die beiden sind zwei von rund 11 200 Schülerinnen und Schülern des Abi-Jahrgangs 2022 der allgemeinbildenden Schulen und Abendgymnasien in Sachsen. Erneut wird etwa ein Drittel aller sächsischen Absolventen die allgemeine Hochschulreife erlangen. Matthias Forßbohm, Maurermeister und Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, betont zwar, dass die akademische Bildung gebraucht werde. Gleichwohl ärgert er sich über den „Irrglauben vieler Eltern, dass ihr Kind nur mit einem Studium beruflich etwas werden kann“.

Die Tatsache, dass auch 2022 mehr als die Hälfte der Grundschüler in Sachsen aufs Gymnasium wechseln wird, spiegele nicht die Leistungsfähigkeit wider, glaubt Forßbohm, „sondern die fehlende gesellschaftliche Anerkennung einer dualen Berufsausbildung“. Eine akademische Laufbahn gelte heute grundsätzlich als erstrebenswert, kritisiert er. „Die Schule setzt auf die Aneignung von möglichst viel Wissen, dabei bleibt das Können – die Ausprägung der Fertigkeiten durch praktische Arbeit – auf der Strecke.“

In den 90ern und bis in die Nullerjahre hinein lag die Abiturientenquote in Sachsen noch grob zehn Prozentpunkte niedriger als heute: bei 21 bis 27 Prozent. Als sich ab 2008 der Geburtenknick der Wendezeit auf die Abi-Jahrgänge auswirkte, war der relative Anstieg zunächst rasant: auf fast 40 Prozent. Die absolute Zahl der Abiturienten verringerte sich damals weit weniger als die Gesamtschülerzahl. Seit dem Jahrgang 2010 pegelt sich die Abiturientenquote bei 29 bis 33 Prozent ein. Vor allem die größeren Städte heben den Schnitt. 2021 lag der sachsenweite Abiturienten-Anteil bei 32 Prozent, dagegen in Leipzig nach den Daten des Statistischen Landesamtes bei fast 40 Prozent.

Berufliche Perspektiven sind auch für Oberschüler sehr gut

Ursula Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), spricht von einer „normalen und unproblematischen“ Entwicklung: „Die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern halten sich die Wege offen“, sagt sie. „Heutzutage haben auch Oberschüler sehr gute berufliche Perspektiven, aber ob sich das in der Gesellschaft herumgesprochen hat, weiß ich nicht.“ Handwerkskammer-Chef Forßbohm bestätigt zwar, dass die Betriebe auch auf Abiturienten zugehen. „Gerade, weil ihre Zahl so hoch ist.“ Dennoch stellt er klar: „Unseren Fachkräfte-Nachwuchs rekrutieren wir überwiegend aus den Oberschulen.“

Der Trend zum Abi ist wohl eine Entwicklung, die sich selbst verstärkt: Viele Abiturienten der 90er und Nullerjahre sind mittlerweile selbst Eltern. Anne Deiglmayr, Professorin für empirische Schul- und Unterrichtsforschung an der Uni Leipzig: „Die Beteiligung an höherer Bildung hängt in Deutschland noch immer stark vom familiären Hintergrund ab.“ Gab es in den 60- und 70er-Jahren in der westdeutschen Bildungsdebatte noch die Kunstfigur der katholischen Arbeitertochter vom Lande, die kaum auf dem Gymnasium zu finden war, weil Katholiken, Arbeiterkinder, Mädchen und die Landbevölkerung dort unterrepräsentiert waren, so habe sich das Bild verschoben, so Deiglmayr: „Mittlerweile macht man sich eher um Jungs mit Migrationshintergrund Sorgen.“

Leipziger Stadtschülerrat plädiert für Gemeinschaftsschulen

Alfred Goldmann und Emilia Rübbert engagieren sich im Leipziger Stadtschülerrat – und haben in ihren Funktionen als Vorsitzender und Beisitzerin für Gymnasien eine politische Forderung: mehr Gesamtschulen. „Es ist gut, wenn viele Leute das Abi machen können“, findet Goldmann. „Die soziale Durchlässigkeit ist doch genau das, was wir als Gesellschaft wollen. Aber wir haben auch einen Handwerkermangel.“ Rübbert: „An der Gesamtschule ist es leichter, sich die verschiedenen Optionen offen zu halten.“ Also vielleicht auch auf das Abi zu verzichten, selbst wenn man es wohl irgendwie hinkriegen würde, weil man nun mal mehr Lust auf eine Lehre hat.

Ohnehin sind die beiden jungen Leute Beispiele dafür, dass es nicht alle Abiturienten unmittelbar an die Uni zieht. Emilia Rübbert wird ab Herbst für zwei Jahre ein „United World Collage“ in Indien besuchen, wo 220 Jugendliche zwischen 16 und 19 aus 75 Ländern gemeinsam lernen. Alfred Goldmann beginnt im August mit einer dualen Berufsausbildung, wenn auch akademischer Prägung: Er wechselt an die private „Frankfurt School of Finance and Management“ und wird sich parallel zum Studium in der Wertpapier-Sparte der Deutschen Bank für die Karriere rüsten. Der Vertrag ist bereits unterschrieben. „Vielleicht bin ich deswegen so entspannt“, mutmaßt er.

Emilia Rübbert verschiebt die Phase der Entspannung dagegen auf nach dem Abitur. Die schriftlichen Klausuren dauern bis Mitte Mai, nach einigen Tagen Pause schließen sich für jeden zwei mündliche Prüfungen an. Irgendwann im Juni wird alles geschafft sein. Der 1. Juli ist jedenfalls deutlich markiert in ihrem Kalender: „Da feiern wir unseren Abiball!“ Danach reist ihr Jahrgang weitgehend geschlossen nach Dänemark. „Wir wollen unbedingt noch etwas gemeinsam erleben“, betont sie. Die geplanten Leistungskurs-Fahrten waren Corona zum Opfer gefallen.

Von Mathias Wöbking