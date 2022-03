Dresden

Wie viele Bewerbungen voraussichtlich abgegeben werden, lässt sich schwer prognostizieren. Klar ist aber, welche Kapazitäten Sachsen für künftige Landärzte im anstehenden Wintersemester 2022/23 reservieren wird: insgesamt 40 Studienplätze für Humanmedizin in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Mit dem Start des Bewerbungsverfahrens am 1. April stellt der Freistaat die sogenannte Landarztquote scharf, die in den Regionen den Ärztemangel lindern soll.

Hinter der Quote steckt folgende Idee: Sie soll Studenten, die nicht über den Notenschnitt verfügen, um regulär ein Medizinstudium aufzunehmen, dennoch den Zugang ermöglichen. Im Gegenzug verpflichten sich die Auserwählten per Vertrag dazu, mindestens zehn Jahre als Hausärztinnen und Hausärzte in einem unterversorgten oder von einer Unterversorgung bedrohten Gebiet in Sachsen tätig zu sein. Bei Vertragsbruch wird eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro fällig.

Zweistufiges Bewerbungsverfahren: Erst Punkte, dann Gespräch

Das zweistufige Bewerbungsverfahren für die Landarzt-Plätze läuft über die Landesdirektion. In einer ersten Phase werden auf Grundlage der eingereichten Unterlage die Bewerber mit Punkten bewertet. Dabei fließt die Note des Schulabschlusses ein – aber auch andere Faktoren wie das Ergebnis eines Eignungstests und einschlägige Berufserfahrung. In einer zweiten Phase werden die 80 Bewerber mit dem meisten Punkten zu einem Gespräch eingeladen. Aus ihnen werden die 40 Quotenstudenten ausgewählt.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) zeigte sich am Donnerstag in einer Landtagsdebatte zum Thema überzeugt, dass alle 40 Studienplätze vergeben werden könnten. Redner der schwarz-grün-roten Koalition hofften, dass der Landarztberuf aufgewertet wird. „Eine Tätigkeit in den ländlichen Regionen bringt viele Vorteile mit sich. Die Verbundenheit und das Vertrauen zu den Patientinnen und Patienten ist sehr groß“, sagte Simone Lang (SPD). Alexander Dierks (CDU) lobte die Lebensqualität im ländlichen Raum und den engen Kontakt zu den Patienten: „Es lohnt sich für junge Menschen mit Interesse am Arztberuf, diesen Weg einzuschlagen!“

84 Regionen in Sachsen mit Ärztemangel

Unumstritten ist die Landarztquote aber keineswegs. Die Union hatte sich zwar bereits in der schwarz-roten Vorgängerregierung bis 2019 für die Quote eingesetzt. Die SPD war aber lange skeptisch gewesen und hatte sich gesträubt. Die Opposition ist weiterhin nicht vollkommen zufrieden: „Es bleibt eine Zumutung, schon am Beginn des Studiums wissen zu müssen, welche Fachrichtung man später einschlägt“, kritisierte Susanne Schaper (Linke). Für die AfD bemängelte André Wendt, dass die Quote bei Weitem nicht ausreichen werde, um den medizinischen Bedarf in den Landkreisen zu decken.

Derzeit gibt es in 84 Regionen in Sachsen eine ärztliche Unterversorgung. Es fehlen nicht nur Hausärzte, sondern auch beispielsweise Kinderärzte, Urologen, Neurologen oder Kinder- und Jugendpsychiater. Die Lage könnte sich zudem in den nächsten Jahren weiter zuspitzen. Von den rund 2600 Hausärztinnen und Hausärzten in Sachsen würde aus Altersgründen in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein Großteil ausscheiden, prognostizierte Köpping im Herbst. Jeder vierte Arzt sei über 60 Jahre, jeder zehnte über 65 Jahre alt.

Köpping mahnt zu weiteren Anstrengungen

Die Landesregierung hatte schon vor der Einführung der Landarztquote versucht, den Ärztemangel abzufedern. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und die Krankenkassen übernehmen seit Jahren die Studiengebühren für 20 Plätze im deutschsprachigen Medizinstudiengang an der ungarischen Universität Pécs. 20 weitere Plätze finanziert mittlerweile das Sozialministerium. Neben der Medizinerausbildung in Leipzig und Dresden werden seit Ende 2020 auch zusätzlich 50 Medizin-Studenten in Chemnitz unterrichtet.

Die Ministerin mahnte am Donnerstag, dass die Quote nicht die einzige Anstrengung sein dürfe: „Die Anforderungen der jungen Mediziner haben sich verändert“, sagte Köpping. „Viele wollen nicht mehr sieben Tage in der Woche von früh bis spät arbeiten, sondern möchten auch ein Familienleben und Freizeit.“ Darauf müssten sich die Kommunen einstellen. „Dass wir einen Fachkräftemangel haben, ist ja nicht nur ein medizinisches Problem. Wir brauchen in diesem Bereich jede und jeden.“

Werben um ausländische Mediziner

Aktuell stammten 14,4 Prozent der in Sachsen tätigen Mediziner aus dem Ausland. Es könnten mehr sein, sagte Köpping, einige Ärztinnen und Ärzte seien aber bereits wieder abgewandert, weil sie sich im Freistaat nicht willkommen fühlten. Kathleen Kuhfuß (Grüne) äußerte sich ähnlich. Um die ärztliche Versorgung sicherzustellen, sei Sachsen auf ausländische Ärzte angewiesen: „Hier wird die Attraktivität, die Weltoffenheit und Herzlichkeit ausschlaggebend sein.“

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski