Abschiebung droht: Härtefallkommission ist letzte Chance für Mirwais Majidi aus Borna

Mirwais Majidi stammt aus dem Norden von Afghanistan. Er studierte in Kunduz Jura und arbeitete anschließend drei Jahre in der Regierungsverwaltung in Kabul. Dann wollte er weg aus seiner Heimat. „Es ging bei uns immer nur ums Überleben“, sagt er. Sein Onkel und sein zwei Jahre jüngerer Bruder seien von den Taliban getötet worden. „Ich dachte, wenn ich dort bleibe, bin ich auch irgendwann tot. Ich wollte in ein sicheres Land und ein normales Leben.“

Am 22. Dezember 2015 kam er nach Deutschland, zunächst in ein großes Heim nach München, dann nach Leipzig, in eine Röthaer Turnhalle als Notunterkunft, später nach Böhlen und schließlich nach Borna. Hier ist er jetzt angekommen – und möchte bleiben.

Bon Courage betreut seit zehn Jahren Flüchtlinge

Doch sein Asylantrag ist endgültig abgelehnt, weil Afghanistan in Deutschland als sicheres Herkunftsland gilt. Mit Hilfe des Vereins Bon Courage, der sich für die Flüchtlingshilfe engagiert, wird sein Fall am Freitag in der Härtefallkommission in Dresden verhandelt. Das ist wohl seine letzte Chance.

Der Afghane, Anfang 30, sitzt in dunklen Jeans und grauem Pullover im Büro des Vereins Bon Courage. Er spricht gut Deutsch – er verwendet auch das Jugendwort „krass“. Neben ihm Sozialarbeiterin Carolin Münch. Seit zehn Jahren berät und begleitet sie Flüchtlinge. „Mirwais Majidi ist sehr gut integriert“, sagt sie und zählt auf: Er kennt die deutsche Sprache, hat einen Job und verdient sein eigenes Geld, engagiert sich bei Projekten in der Stadt, ist sozial gut eingebunden, zum Beispiel im Fußballverein.

„Wenn ich Stress will, hätte ich in Afghanistan bleiben können“

Ja, er habe sich gut eingelebt, stimmt er zu. Es gebe in jedem Land Positives und Negatives. In Deutschland seien viele Menschen freundlich und hilfsbereit zu ihm, er habe Freunde gefunden. Manchmal, wenn er zu Fuß von seiner Arbeit nach Hause geht, werde er aber auch von Passanten beschimpft. „Ich höre da nicht hin. Wenn ich Stress wöllte, hätte ich in Afghanistan bleiben können.“

Mirwais Majidi (r.) spielte 14 Jahre lang Fußball in Afghanistan, jetzt kickt er für den TSV Lobstädt. Quelle: Jens Paul Taubert

Wenn im Verein etwas ansteht, sei er stets mit dabei und handwerklich geschickt obendrein, meint Carolin Münch. Neben seinem Studium arbeitete er in Afghanistan in einer Tischlerei. Bon Courage ist bei vielen Veranstaltungen mit eigenem Stand präsent. Dafür baute er zum Beispiel ein Smoothie-Fahrrad: Beim Treten in die Pedalen wird das Getränk gemixt. Auch tischlerte er eine Saft-Cocktail-Bar.

Vier Job-Angebote für Flüchtling

Nachdem Majidi eine Arbeitserlaubnis erhielt, arbeitete er als Computer-Trainer für Ausländer und absolvierte ein Praktikum als Industriemechaniker. Er bekam danach vier Job-Angebote und entschied sich für das bei der Firma Ice, Sports & Solar GmbH. Das Unternehmen stellt Eisbahnen her und baut Eissporthallen in Deutschland, aber auch China, Japan, Russland und den USA. Sitz der Firma ist Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main; in Borna hat sie eine Niederlassung.

„Ich bin viel auf Montage und habe so ganz Deutschland kennen gelernt und viele Menschen. Das macht mir Spaß“, berichtet der afghanische Mitarbeiter. Interessant findet er das „unterschiedliche Deutsch“, zum Beispiel in Bayern. Zur Montage ins Ausland darf er als Flüchtling nicht. Was für ihn ganz wichtig ist: „Ich fühle mich in meiner Firma sehr wohl.“

Sein Chef will ihn unbedingt behalten

Sein Chef Said Hakim war bislang der einzige Ausländer in seinem Unternehmen, sagt er schmunzelnd. Er ist halb Österreicher, ein Viertel Iraner und ein Viertel Deutscher. Ein Flüchtling werde in einem deutschen Unternehmen nicht unbedingt „mit Pauken und Trompeten empfangen, aber ich habe vorher mit der Belegschaft geredet und innerhalb kürzester Zeit hat das dienstlich und menschlich hervorragend gepasst“.

Die Firma habe seit Jahren Probleme, Fachkräfte zu finden. „Wir müssen regelmäßig Aufträge ablehnen, weil wir zu wenige Leute haben“, sagt der Geschäftsführer. „Obwohl Herr Majidi erst seit anderthalb Jahren bei uns ist, wäre sein Weggang ein echter Verlust.“ Er habe den Turbo eingelegt und sich mit Fleiß, rascher Auffassungsgabe und Intelligenz schnell eingearbeitet, er stehe kurz vorm Teamleiter.

Unterstützerschreiben für Härtefallkommission

„Ich bin ja kein Politiker, aber bestimmte Sachen sind für den Bürger sehr schwer nachzuvollziehen“, sagt Hakim. Ganz Deutschland klage über Fachkräftemangel, man will Beschäftigte aus dem Ausland holen – und dann würden Mitarbeiter, die hierzulande Steuern zahlen, ausgewiesen, weil der Asylantrag abgelehnt wird.

Said Hakim formulierte für die Härtefallkommission ein Unterstützerschreiben für Mirwais Majidi, ebenso wie andere Kollegen, die Bornaer Oberbürgermeisterin, der Verein Bon Courage, Deutsch-Lehrer und Fußballfreunde. In Afghanistan spielte Majidi 14 Jahre Fußball und kickt nun in Lobstädt bei Borna.

Der Verein Bon Courage in Borna engagiert sich seit zehn Jahren für die Flüchtlingsarbeit. Sein Büro in der Kirchstraße wurde schon mehrmals attackiert. Quelle: Julia Tonne

Die Chance stehe 50:50

Die Chance auf eine positive Entscheidung in der Härtefallkommission schätzt Carolin Münch auf 50:50. „Man kann vorab schwer sagen, wie die Mitglieder den Fall einschätzen.“ Der Flüchtling aus Afghanistan erfülle zwar alle Kriterien. Besonders wichtig sei die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die bei ihm zu hundert Prozent gegeben ist. Dennoch könne man es nicht wissen und muss den Freitag abwarten.

Gibt es grünes Licht, geht der Fall zum Sächsischen Innenminister. Wenn er zustimmt, bekommt Mirwais Majidi eine befristete Aufenthaltsgenehmigung.

Die Härtefallkommission Die Härtefallkommission kann bewirken, dass vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Im Freistaat Sachsen gibt es die Härtefallkommission seit 2005. Geert Mackenroth ist in seiner Funktion als Sächsischer Ausländerbeauftragter ihr Vorsitzender. Er sieht das Gremium „als humanitäres Korrektiv rechtlich unanfechtbarer Gerichts- und Behördenentscheidungen" Nur ein Mitglied dieser Kommission kann diese veranlassen, sich mit dem Anliegen eines Ausländers zu beschäftigen. Der oder die Betreffende muss also ein Mitglied seiner Wahl dafür gewinnen, seinen Fall vor die Härtefallkommission zu bringen. Mit Eingang des so genannten Selbstbefassungsantrags beim Vorsitzenden beginnt das Verfahren. Damit geht ein Abschiebungsstopp für dessen Dauer einher. Zu dem Antrag ergeht eine Stellungnahme der zuständigen Ausländerbehörde. Darüber informierte der Sächsische Ausländerbeauftragte. Stellt die Härtefallkommission mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder fest, dass trotz vollziehbarer Ausreisepflicht des Ausländers dringende humanitäre oder persönliche Gründe seine weitere Anwesenheit im Bundesgebiet rechtfertigen, bittet Geert Mackenroth den Sächsischen Innenminister, die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis anzuordnen. Im Jahr 2018 gingen 53 Anträge ein. 60 Prozent davon wurden von der Kommission positiv bewertet – das Innenministerium stimmte allen diesen Fällen zu. Die Mitglieder der Härtefallkommission sind Vertreter von Kirchen, Flüchtlingsrat, Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, Innen- und Sozialministerium, Städte- und Gemeindetag sowie Landkreistag.

