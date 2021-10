Abschiebungen: Koalition in Sachsen streitet weiter über Leitfaden

Dresden

Die schwarz-grün-rote Koalition hat sich beim Koalitionsausschuss am Dienstag nicht auf Grundsätze zur Abschiebepolitik in Sachsen einigen können. Die Koalitionspartner bestätigten am Mittwoch, dass an dem Leitfaden zur Rückführungspraxis weiter gearbeitet werden müsse.

Streit über nächtliche Abschiebungen

Vor allem der Punkt der nächtlichen Abschiebungen ist weiterhin umstritten. Grüne und SPD fordern beispielsweise, dass Familien nicht mehr nachts abgeschoben werden sollen. In dem Leitfaden-Entwurf, den Innenminister Roland Wöller (CDU) erarbeitet hatte, hieß es zwar: „Abschiebungen sollen, soweit möglich, so organisiert werden, dass sie zur Tagzeit durchgeführt werden können.“ Allerdings war auch dieser Passus vorgesehen: „Ist eine Abschiebung zur Tagzeit nicht möglich, ist eine Vollstreckung zur Nachtzeit in Betracht zu ziehen, insbesondere, wenn dies im Hinblick auf den Abflugtermin erforderlich ist.“

Die Grünen-Vorsitzende Christin Furtenbacher erklärte, dass der Leitfaden den „Anspruch, Menschenwürde und Kindeswohl bei der Durchführung von Abschiebungen zu sichern“, nicht erfülle. CDU-Generalsekretär Alexander Dierks betonte dagegen, dass der Leitfaden die Rahmenbedingungen dafür schaffe, „dass Abschiebung vollzogen und nicht verhindert werden“. Bis Jahresende wollen die Koalitionspartner nun weiter an dem Leitfaden arbeiten.

Schnelles Internet auch Thema

Die SPD ging in ihrem Statement auch auf andere Aspekte des Treffens ein. Die drei Partner hatten neben der Asylpolitik unter anderem über die Regeln zur Schuldentilgung in der sächsischen Verfassung sowie das Förderprogramm „Graue Flecken“ für den Ausbau schnellen Internets beraten. Bislang konnte sich die Koalition nicht über den notwendigen sächsischen Eigenanteil in Höhe von 330 Millionen Euro für das Programm verständigen.

SPD-Generalsekretär Henning Homann bedauerte, dass der Koalitionsausschuss „noch keine nennenswerten Fortschritte erzielt“ habe: „Zögern können wir uns nicht mehr leisten.“ Bei der Verfassungsmodernisierung, schnellem Internet und Zukunftsinvestitionen müsse man „endlich vorankommen“.

Von Kai Kollenberg