„Absolutely super“: Britischer Zoopapst kürt Leipzig zum zweitbesten Zoo in Europa

Leipzig

Der britische „Zoopapst“ Anthony Sheridan hat den Leipziger Zoo erneut zum zweitbesten in Europa gekürt. Den Spitzenplatz behält der älteste Zoo der Welt, der Tiergarten Schönbrunn in Wien. Allerdings ist der Vorsprung von Wien geschmolzen und beträgt nur noch zwei Punkte (2018: fünf Punkte). Leipzig hat ebenfalls starke Konkurrenz bekommen und teilt sich den zweiten Platz in der Kategorie „Einrichtungen mit mehr als einer Million Besucher“ diesmal mit dem Zoo Zürich. Bei der letzten Bewertung lag Zürich noch zehn Punkte hinter Leipzig auf Platz drei. 

Bewertet wurden 40 Faktoren

Erstellt wurde die Rangliste des pensionierten britischen Ökonomen und Zooexperten allerdings bereits im Jahr 2019, deshalb trägt sie den Titel „Die Zoowelt in Europa 2020“. Wegen der Pandemie verzögerte sich die Veröffentlichung. Co-Autor ist diesmal Alex Rübel, bis 2020 Direktor des Züricher Zoos. Die beiden Autoren haben 126 Zoos in ganz Europa untersucht und in drei Kategorien aufgeteilt – große, mittlere und kleine Zoos. Bewertet wurden 40 verschiedene Faktoren, darunter die Qualität der Anlagen, Besucherfreundlichkeit, Umwelterziehung und Artenschutzprogramme, Marketing und Management. „Absolutely super“ findet Anthony Sheridan beispielsweise das Leoparden-Tal in Leipzig.

Leipzig setzt Maßstäbe in Europa

In seinem Zoo-Ranking, das der Engländer seit 2011 normalerweise alle zwei Jahre veröffentlicht, belegt Leipzig von Anfang an konstant Platz zwei in Europa – und damit Platz eins unter den Zoos in Deutschland. Laut Sheridan sind die ersten drei Zoos im Ranking „die europäischen Benchmark-Zoos“. In der mittleren Kategorie mit jährlich über 500 000 Besuchern liegt der Zoo Rostock auf Platz eins, in der Gruppe der kleinsten Zoos mit jährlich über 250 000 Besuchern führt der ungarische Zoo Sosto. Der Zoo Leipzig konnte 2021 trotz Pandemie 1,26 Millionen Gäste begrüßen. Ende dieses Jahres wird doppelter Elefantennachwuchs erwartet.

Von Kerstin Decker