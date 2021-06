Region Oschatz

Eine Begleiterscheinung des Klimawandel ist es, dass Niederschläge künftig stärker und häufiger werden: Bei Starkregen fallen mehr und größere Wassermassen in kürzerer Zeit – und Kanalisationen sind schnell überlastet. „Jede Kanalisation in Deutschland ist auf einen durchschnittlichen statistischen Bemessungsregen, wie er nach der langfristigen Wetterbeobachtung aller drei oder fünf Jahre über eine Dauer von 15 Minuten einmal auftritt, ausgelegt“, so Ricarda Wohllebe, Sprecherin des Abwasserverbandes Untere Döllnitz.

Der Verband versucht, den Regenmengen Herr zu werden. Spezielle, zum Teil unterirdische Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken sollen das Kanalsystem entlasten. In ihnen wird bei Regen das überschüssige Wasser aus der Kanalisation zwischengespeichert und anschließend verlangsamt an die Flüsse oder wieder in die Kanäle abgegeben. Derzeit gibt es im Verbandsgebiet 13 dieser Depots. Sie haben ein Volumen von 27 000 Kubikmetern. Aber diese und die künftig noch erforderlichen Bauwerke bieten keinen absoluten Schutz. Jeder Regen, der mehr Wasser vom Himmel lässt, als die für die Bemessung der Anlagen verwendete statistische Menge, wird zwangsläufig zu Überflutungen und Rückstau – und damit zu Schäden – führen.

„Es ist somit für jeden Grundstückseigentümer wichtig, sich auf die Veränderungen des Klimawandels einzustellen und sein Hab und Gut vor solchen Schäden zu schützen“, betont Wohllebe. Eine Initiative des Freistaates Sachsen hierfür ist es, das Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur (BDZ e.V.) in Leipzig-Leutzsch zu einem Fachzentrum für die Hochwasservorsorge auszubauen. „Hier kann jeder weiterführende Informationen erhalten – unter anderem darüber, wie man zu einem Hochwasservorsorgeausweis für sein Grundstück kommt“, so die Sprecherin. Mit Hilfe des Ausweises kann ermittelt werden, wie anfällig Gebäude für Hochwasserschäden sind.

Details zum Hochwasserschutzausweis unter https://www.bdz-infrastruktur.de/de/news-reader/der-neue-film-ueber-den-hochwasservorsorgeausweis-104.html

Von Christian Kunze