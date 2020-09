Achtung, fliegende Zeitung! Drohnen können Zusteller unterstützen

Nobitz

Zeitungszustellung per Drohne? Noch ist es eine Zukunftsidee, dass die echten Zusteller technische Unterstützung bekommen – insbesondere in entlegenen Gegenden, wo der Weg bis zum nächsten Haus weit ist. Doch getestet, was in der Luft alles möglich ist, wird bereits seit vergangenem Jahr. Im Rahmen eines Projektes des am Nobitzer Flugplatz angesiedelten Vereins Europäisches Drohnenzentrum haben Experten ein Drohnenmodell mit Magazin entwickelt, mit dem sich Zeitungen transportieren und abwerfen lassen.

Am Dienstag wurde auf dem Flugplatz demonstriert, wie eine solche Drohne autonom eine vorgegebene Route abfliegt und mehrere in Plastikhüllen verpackte Zeitungen aus etwa zwei Metern Höhe abwirft. Als nächster Schritt sei geplant, bei je einem Haushalt in Lödla und Ponitz im Altenburger Land unter realen Bedingungen die Zeitung auf diese Weise zuzustellen, hieß es. Voraussichtlich im November werde es so weit sein.

185 000 Euro Förderung

Das vom Bund mit rund 185 000 Euro geförderte Modellprojekt endet dieses Jahr. An ihm sind die Funke-Mediengruppe und die Madsack-Mediengruppe beteiligt. Klaus Hiller vom Europäischen Drohnenzentrum schätzte, dass es noch etwa drei bis fünf Jahre dauert, bis das System serienreif ist.

Von Dana Weber