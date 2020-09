Adlerschwingen auf sächsischer Polizeiuniform: Was bedeutet dieses Emblem?

Leipzig

Ein Großaufgebot der Polizei begleitete am vergangenen Samstag eine Demonstration in Leipzig. Unter den eingesetzten Beamten waren nicht nur verschiedenste Einheiten aus anderen Bundesländern, wie an Kennzeichen und Uniformen zu erkennen war. Reportern der LVZ fiel auch ein Beamter mit einem außergewöhnlichen Abzeichen an der Uniform auf. Angesichts von stilisierten Adlerschwingen und Ehrenkranz erinnert das Emblem an Militärabzeichen unter anderem aus der deutschen Vergangenheit. Wir fragten beim zuständigen Innenministerium nach, welchen Hintergrund das getragene Symbol hat.

Wie Polizeisprecherin Kirstin Ilga erklärte, handele es sich bei dem Symbol um das Tatigkeitsabzeichen des sächsischen Spezialeinsatzkommandos (SEK). Das Tragen sei in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Erscheinungsbild der Polizei geregelt. In der im Internet downloadbaren, fast 20 Jahren alten Fassung heißt es tatsächlich, dass SEK-Einheiten eine „silberfarbene Schwinge auf grünem Tuch“ auf ihrer rechten Brusttasche tragen. Eine konkrete Festlegung, wie diese Schwingen auszusehen haben, findet sich in der Vorschrift allerdings nicht. Auch auf offiziellen Behördenportalen wird das Emblem zumindest nicht verwendet.

Ähnliche Embleme in der Historie

Warum allerdings überhaupt Schwingen? In der jüngeren Vergangenheit deutscher Geschichte trugen ähnlich Symbole beispielsweise Kampfflieger der Nationalen Volksarmee (NVA) oder Vertreter der Luftwaffe der deutschen Wehrmacht an ihren Dienstmützen. Nicht zuletzt hatte auch der stilisierte Reichsadler der Nationalsozialisten vergleichbar waagerechte Schwingen. Allerdings gibt es ähnliche Adlerfedern im militärischen Kontext auch schon viel länger. So verwendeten beispielsweise römische Feldherren die „ Aquila“, den Legionsadler, beispielsweise als Standarte und Feldabzeichen – was später nicht nur italienische Faschisten bei ihrer Symbolgestaltung beeinflusst hat.

Einen konkreten Grund, warum gerade das vorliegende Emblem als Tätigkeitsabzeichen für das sächsische SEK ausgesucht wurde, gebe es nicht, so die Polizeisprecherin. Das Logo sei einfach von den Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg und Bayern übernommen worden. „Der damalige sächsische Landespolizeipräsident Hr. Herzberg war vor seiner Dienstzeit in Sachsen Kommandoführer im SEK Baden-Württemberg“, so Ilga in einer Erklärung gegenüber der LVZ. Die Spezialeinheiten in den Alten Bundesländern gibt es bereits seit Mitte der 1970er Jahre. Diese waren nach dem palästinensische Attentat auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München gegründet worden.

Diese Stickereien auf den Sitzen der gepanzerten Einsatzfahrzeuge des sächsischen Spezialeinsatzkommandos wurden inzwischen entfernt. Quelle: Dirk Knofe

Bundesweite Beachtung fand ein im Zusammenhang mit dem sächsischen Spezialeinsatzkommandos verwendetes Emblem zuletzt im Dezember 2017 bei der Vorstellung von zwei neuen gepanzerten Fahrzeugen in Leipzig. Auf den Sitzen der Panzerwagen vom Typ „Survivor R“ waren Stickereien angebracht, die mit altertümlicher Schriftart, Adlerschwingen und Ehrenkranz sowie Verwendung des Emblems des Königreichs Sachsen auffielen. Ein LVZ-Foto entfachte eine Debatte, in Folge dessen das Innenministerium die Stickereien entfernen ließ.

Von Matthias Puppe