Ärger in Leipziger CDU: „Mit Laschet ist Zukunft nicht gesichert“

Leipzig

Armin Laschet oder Markus Söder? Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union sorgt auch in Sachsen zunehmend für Entsetzen. So hat sich der Leipziger CDU-Vorstand am Montagabend in einer hitzigen und emotionalen Debatte gegen die Entscheidung des Bundesvorstandes gewandt, Laschet als Kandidat vorzuschlagen. „Schon wegen seiner herausragenden Zustimmungswerte würde ich es begrüßen, wenn Markus Söder die Union in die Bundestagswahl führt“, sagte Landtagsabgeordneter Holger Gasse.

„Konservatives Bild der Union leidet“

Noch deutlicher wurde Schatzmeister Achim Haas. „Ich hätte mir den Kandidaten gewünscht, der von der Basis der Union die größten Chancen gehabt hätte, nämlich Markus Söder“, sagte er. Das konservative Bild der Union werde jetzt schwer zu vermitteln sein für unsere Stammwähler. Ähnlich enttäuscht zeigte sich Stadtrat Konrad Riedel. „Ich sehe die Zukunft der CDU mit Herrn Laschet nicht gesichert.“

Stadtrat Weickert ist für Befragung der Mitglieder

Leipzigs CDU-Chef Thomas Feist versuchte es diplomatisch und verwies auf die Qualität beider Kandidaten. Wichtig, so Feist, sei ein zukunftsweisendes Programm. „Das ist Voraussetzung, um die Wahl zu gewinnen.“ Den Ärger in den eigenen Reihen konnte er damit aber kaum zügeln. Besitzerin Marina Esser kritisiert vor allem, „dass der CDU-Kanzlerkandidat im stillen Kämmerlein intransparent ausgehandelt wird.“ Ähnlich sah es Stadtrat Michael Weickert: „Ich bin für eine Befragung der Mitglieder zur Kanzlerkandidatur.“ Auch Vorstandsmitglied Hanna Bonnyai warnte eindringlich. „Sollte sich die Union für Laschet entscheiden und die Basis nicht in die Entscheidung mit einbeziehen, so wird sie an der Basis entfernen ihre Unterstützung in der Bundestagswahl verlieren.“

Söder-Unterstützung auch aus Zwickau

Unterstützung für Söder gibt es auch in anderen sächsischen Kreisverbänden. So hat sich der Zwickauer Bundestagsabgeordnete Carsten Körber klar für den CSU-Chef positioniert. „Er verfügt über ein klares Profil und Führungsstärke“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Landtagspräsident Matthias Rößler hatte dagegen der LVZ gesagt, dass er Laschet für einen guten Kandidaten halte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von André Böhmer