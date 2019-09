Ärzte entlassen, Patienten verlegt: Was ist los im Sana Klinikum in Borna?

Borna

Ende vergangener Woche ging alles ganz schnell. Mit der Entscheidung der Klinik-Geschäftsführung, die Fachabteilung für Neurochirurgie am Sana Klinikum Borna zu schließen, seien Mitarbeiter und Patienten überrascht worden, heißt es hinter den Kulissen. Zwei Assistenzärzten wurde zum Ende des Jahres gekündigt, Patienten sind in andere Kliniken verlegt worden. Dem Vernehmen nach wurde auch der Chefarzt und Neurochirurg, Christos Trantakis, freigestellt.

Neurochirurgie nicht im sächsischen Krankenhausplan

Die Klinik bestätigte am Dienstag die Schließung der Fachabteilung und begründete das mit jahrelangen und nun schließlich gescheiterten Versuchen, „die neurochirurgische Abteilung in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufzunehmen“, so die Erklärung aus Borna. Für den Aufbau der Neurochirurgie in Borna wechselten im Laufe der Jahre renommierte Mediziner der Uni-Klinik Leipzig nach Borna.

Ausbau des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums

Man habe sich nunmehr gezwungen, die Fachabteilungsstruktur umzugestalten. Die neurochirurgischen Leistungen werden nun unter dem Dach des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums zentriert. Dort werden Patienten mit Erkrankungen der Wirbelsäule, des Rückenmarks und der peripheren Nerven, angeborenen und erworbenen Fehlbildungen und Funktionsstörungen des Rückenmarkes, degenerativen Veränderungen, Entzündungen, Metastasen und Tumoren der Wirbelsäule sowie Wirbelsäulen- und Rückenmarksverletzungen behandelt.

Borna kann keine Operationen an Hirn und Hirnhaut mehr durchführen

