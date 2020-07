Altenburg

Steht Altenburg ein ungemütlicher Demo-Abend bevor? Das dürften sich derzeit viele Skatstädter mit Blick auf das Versammlungsgeschehen ab dem späten Donnerstagnachmittag fragen.

AfD rechnet mit 250 Teilnehmern

Grund ist die angekündigte Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD), die von 18 bis 21 Uhr auf der unteren Marktseite über die Bühne gehen soll. Unter anderem Thüringens Landeschef Björn Höcke und Brandenburgs Ex-Landesvorsitzender Andreas Kalbitz haben ihr Kommen angekündigt. Offiziell 250 Teilnehmer sind angemeldet. Gegen die Veranstaltung formiert sich breiter Widerstand, der auch Einschränkungen für die Skatstädter mit sich bringt.

Mehrere hundert Gegendemonstranten erwartet

Die größte Gegenveranstaltung stellt das Aktionsbündnis für Demokratie und Solidarität Altenburger Land auf die Beine. Von 16 bis 21 Uhr sollen auf der oberen Marktseite in Hör- und Sichtweite zur AfD unter anderem Musikbeiträge von Como Vento sowie Redebeiträge für bunten Protest sorgen. Auch das Paul-Gustavus-Haus ist vertreten und lädt auf der Demo-Fläche zum Dialog ins Weltcafé ein. „Wir wollen einen friedlichen und bunten Austausch ohne Konfrontation ermöglichen“, erklärt Mitarbeiterin Constance Böhme. Rund 100 Teilnehmer sind für den Protest angemeldet, noch einmal so viele finden sich um 18 Uhr zum Friedensgebet in der Brüderkirche ein. Die tatsächliche Zahl könnte am Ende jedoch höher liegen, weiß auch Aktionsbündnis-Sprecher Torge Dermitzel. „Auch aus Leipzig, Berlin und Chemnitz hat sich Unterstützung angekündigt“, kann er berichten.

Aus der Messestadt ist das Bündnis „ Leipzig nimmt Platz“ vor Ort. Zwischen 50 und 100 Teilnehmer wollen den Schulterschluss mit den Altenburgern üben – ausdrücklich friedlich, wie der Leipziger Anwalt und Stadtrat Jürgen Kasek betont.

Sperrungen und Parkverbote im Innenstadtbereich

Die Polizei bereitet sich ebenfalls auf den Einsatz vor. Details möchte Katja Ridder, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, auf Anfrage zwar nicht nennen. Man sei allerdings „ausreichend vorbereitet“, hätte neben eigenen Kräften auch Beamte aus Sachsen zur Unterstützung im Einsatz. Ob verstärkte Kontrollen an Zufahrtsstraßen und am Bahnhof geplant sind, ließ Ridder offen.

Einschränkungen wird es dennoch einige geben. So werde es im Innenstadtbereich zu weiträumigen Sperrungen kommen, teilt Landratsamtssprecher Jörg Reuter mit. Auch punktuelle Parkverbote seien möglich.

Von Bastian Fischer