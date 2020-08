AfD-Kreise: Kalbitz tritt am Freitag nicht in Grimma auf

Grimma

Nach den jüngsten Entwicklungen in der Causa Kalbitz wird es immer unwahrscheinlicher, dass der ehemalige brandenburgische AfD-Fraktionschef zu der am Freitag in Grimma geplanten Kundgebung anreisen wird. Nach seinem Rauswurf aus der Partei wegen seiner rechtsextremen Vergangenheit haben sich viele ehemalige Verbündete von ihm distanziert. Kalbitz war außerdem in die Schlagzeilen geraten, nachdem sein Fraktionskollege Dennis Hohloch mit einem Milzriss ins Krankenhaus gekommen war. Nach Angaben aus der Partei soll Kalbitz den 31-Jährigen zuvor unbeabsichtigt heftig berührt haben. Aus dem Umfeld von Kalbitz verlautet, dass er nicht auf der AfD-Bühne in Grimma zu hören sein wird.

Kalbitz wird im AfD-Kreisverband noch als Redner gehandelt

Der AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Dornau, der die Kundgebung auf dem Markt unter dem Motto „Freiheit statt Klimasozialismus“ angemeldet hat, mochte sich gegenüber der LVZ nicht zu der Frage äußern, ob Kalbitz seine Teilnahme am Freitag abgesagt hat. Weder bestätigte er die Äußerungen aus dem Umfeld von Kalbitz noch dementierte er sie. Auch der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes, Edgar Naujok, zeigte sich zurückhaltend: „Dazu kann ich nichts sagen.“ Allerdings wurde aus AfD-Kreisen der Region gegenüber der LVZ dann doch bestätigt, dass Kalbitz seinen Auftritt zurückgezogen hat. Er hätte schon vor Tagen festgestellt, zwei Termine auf einen Tag gelegt zu haben, so die Begründung.

Anzeige

Auf der Homepage des Kreisverbandes wurde Kalbitz am Mittwoch noch als Teilnehmer angekündigt – gemeinsam mit dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke, AfD-Bundestagsmitglied Jens Maier sowie Dornau und Naujok. Zu Beginn um 18 Uhr soll die Dresdner Volksliedertafel auftreten.

Weitere LVZ+ Artikel

Freie Wähler von Grimma organisieren Gegenprotest

Unter dem Slogan „Wir sind Grimma“ haben die Freien Wähler der Stadt eine um 17.30 Uhr beginnende Gegenveranstaltung angemeldet. Sie soll eine bunte Vielfalt vor Augen führen. Auch das Aktionsbündnis „ Leipzig nimmt Platz“ will der AfD entgegen treten, ruft zur Anreise nach Grimma auf und will vom Oberen Bahnhof zum Markt ziehen.

AfD-Landtagsabgeordneter Dornau kann dazu nur den Kopf schütteln. Freie Wähler, CDU, SPD, Grüne und Linke könnten jederzeit eine Kundgebung organisieren, um ihren politischen Willen unters Volk zu bringen und ihre Programmatik vorzustellen. „Warum sind die auf dem Plan, wenn die AfD etwas macht?“ Sonst sei das ganze Jahr nichts von ihnen zu hören, so Dornau. Er würde nie einen Gegenprotest organisieren, das habe für ihn mit Demokratieverständnis nicht zu tun.

Lesen Sie auch:

Von Birgit Schöppenthau und Frank Prenzel