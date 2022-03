AfD-Politiker Jens Maier darf vorläufig kein Richter mehr sein

Dresden

Das Dienstgericht für Richter untersagt dem umstrittenen Richter Jens Maier vorläufig das Führen der Amtsgeschäfte. Das teilte das Gericht am Freitagvormittag mit: Der öffentliche Eindruck des Richters lasse ihn gegenwärtig nicht mehr als tragbar erscheinen, weil er voraussichtlich nicht die Gewähr biete, sein Amt „verfassungstreu, unparteiisch und uneigennützig und ohne Ansehen der Person“ zu führen.

Nicht mehr in Dippoldiswalde tätig

Maier darf nun bis zur Entscheidung über seine Versetzung in den Ruhestand nicht mehr am Amtsgericht Dippoldiswalde tätig sein. Dort hatte er am 14. März wieder das Richteramt angetreten, nachdem er bei der Bundestagswahl sein Mandat nicht verteidigen konnte.

Das sächsische Justizministerium hatte Mitte Februar beantragt, Maier in den Ruhestand zu versetzen. Es führt den Paragrafen 31 des Deutschen Richtergesetzes an: Demnach kann ein Richter in den Ruhestand versetzt werden, um eine „schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege“ zu verhindern. Diese entsteht, wenn an der Integrität, der Verfassungstreue und der Unabhängigkeit eines Richters gezweifelt wird. Ministerin Meier sieht das auch durch die Debatte um Maiers politische Aussagen als „objektiv“ gegeben an. Zudem hatte die beantragt, Maier die Dienstgeschäfte vorläufig zu untersagen.

Vorläufige Untersagung der Amtsgeschäfte

Die Richter hielten eine vorläufige Untersagung der Amtsgeschäfte im Fall Maier mit Blick auf seine Aktivitäten für die ehemalige rechtsextreme AfD-Parteiströmung „Der Flügel“ für geboten. Diese Tatsachen könnten verwertet werden, auch wenn sie in eine Zeit fielen, in der der Richter Bundestagsabgeordneter gewesen sei und seine Rechte und Pflichten aus dem Richterdienstverhältnis geruht hätten, hieß es.

Gericht folgt Einschätzung des Ministeriums

Konkret folgte das Gericht der Einschätzung des Ministeriums, dass Maier aufgrund seiner exponierten Tätigkeit im „Flügel“ der AfD in der Öffentlichkeit „als Rechtsextremist“ wahrgenommen werde. Dies könne zu einer schweren Beeinträchtigung der Rechtspflege führen, weil seine Rechtsprechung nicht mehr als glaubwürdig erscheinen könne und dadurch das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt oder gemindert würde.

