Dresden

Vor gut vier Jahren hatte Jens Maier die schwarze Richterrobe abgelegt und saß danach bis zum Herbst 2021 für die AfD im Bundestag – doch schon bald könnte der Jurist, den das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextremisten einstuft, in einem Gerichtssaal des Freistaats wieder Urteile fällen. Der 59-jährige Dresdner hat fristgerecht einen Antrag auf Rückkehr gestellt: Damit dürfte Maier spätestens Ende März die Richterrobe anziehen.

Sachsens Justizministerium sieht keinen Handlungsspielraum

Aus Sicht des sächsischen Justizministeriums lässt das Abgeordnetengesetz des Bundes keinen Spielraum. „Eine Möglichkeit für die oberste Dienstbehörde, einen Antrag auf Rückkehr in ein früheres Dienstverhältnis nicht anzunehmen oder abzulehnen, gibt es nicht“, erklärt Anna Gürtler, die Sprecherin des Justizministeriums. Demnach haben Richterinnen und Richter nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag das Recht, wieder in das frühere Dienstverhältnis – inklusive voller Besoldung – zurückzukehren.

AfD-Politiker war bis 2017 Richter am Landgericht Dresden

Maier war zuletzt am Landgericht Dresden für Zivilangelegenheiten zuständig, wo er 2017 wegen rechter Parolen einen Verweis erhalten hatte. Bei der Bundestagswahl verpasste er trotz einer Top-Platzierung auf der AfD-Landesliste den Wiedereinzug. Weil die Partei zehn Direktmandate erreichte, scheiterte der Freund von Björn Höcke. Danach war Maier als Rechtsberater der sächsischen Landtagsfraktion im Gespräch , letztlich kam es aber zu keiner Verpflichtung.

Verfassungsschutz beobachtet Maier als Rechtsextremisten

Maier war sächsischer Obmann des ebenfalls als rechtsextremistisch eingestuften „Flügels“ und nicht zuletzt durch seine „Schuldkult“-Rede sowie rassistische Postings aufgefallen. Zwar muss der AfD-Politiker laut des Deutschen Richtergesetzes das Amt „getreu dem Grundgesetz“ ausüben – doch eine mangelnde Verfassungstreue müsste ihm in einem Disziplinarverfahren erst noch nachgewiesen werden. Meinungsäußerungen oder Verhaltensweisen während seiner Zeit als Abgeordneter seien „nicht justiziabel“, verweist Maier auf seinen Anspruch auf Indemnität und Immunität.

Künftige Dienststelle müsste Verfassungstreue prüfen

Der 59-Jährige habe aber keinen Anspruch darauf, seine bisherige Stelle am Landgericht Dresden wieder besetzen zu dürfen, so das Justizministerium. Stattdessen könnte er auch an ein Amtsgericht versetzt werden. Ob Pflichtverletzungen vorliegen, müsse dann „die oder der unmittelbare Dienstvorgesetzte“ entscheiden. Das heißt, dass erst die Präsidentin oder der Präsident an jenem Gericht, dem der Ex-AfD-Abgeordnete zugeteilt wäre, über ein Disziplinarverfahren bestimmen könnten.

Kein Präzedenzfall – jahreslanges Verfahren möglich

Allerdings gibt es noch eine Hürde, auf die auch Maier zielt: Die sogenannte Freiheit des Mandats könnte dazu führen, dass Aussagen während der Abgeordnetenzeit nicht berücksichtigt werden dürfen. Bislang gibt es keinen Präzedenzfall. Letztlich könnte es zu einem über Jahre dauernden Verfahren kommen – und Maier in dieser Zeit weiterhin als Richter arbeiten.

Von Andreas Debski