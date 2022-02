Dresden

Dass ein sächsisches Regierungsmitglied vor einem Millionenpublikum in den ARD-„Tagesthemen“ seziert wird, kommt höchst selten vor. Am Dienstagabend wurde diese durchaus zweifelhafte Ehre Justizministerin Katja Meier (Grüne) zuteil: Mehr als fünf Minuten lang nahm der Staatsrechtler Andreas Fischer-Lescano von der Universität Bremen den Fall Jens Maier (AfD) auseinander – und zeigte sich, vorsichtig formuliert, irritiert über die Tatenlosigkeit der Ministerin.

Maier, 59, will nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag wieder als Richter in Sachsen arbeiten. Es gibt zwar seit Wochen in der Landespolitik eine Debatte, wie das verhindert werden kann. Doch bislang ist nichts Zählbares herausgekommen – und die Ministerin rückt selbst immer mehr in den Fokus. Meier, die bislang stets gegen Rechts engagierte Frau, unternehme entschieden zu wenig, lautet der Vorwurf. Dabei scheint sie die Kritik an ihrer verwundbarsten Stelle zu treffen. Doch damit nicht genug: Nach gut zwei Jahren im Amt wird längst über das politische Dresden hinaus gefragt, ob die 42-Jährige die richtige Besetzung für das Justizministerium ist.

Wer eröffnet Disziplinarverfahren?

Bislang hat sich ihr Haus sehr zurückhaltend zu einer Rückkehr von Maier geäußert. „Eine Möglichkeit für die oberste Dienstbehörde, einen Antrag auf Rückkehr in ein früheres Dienstverhältnis nicht anzunehmen oder abzulehnen, gibt es nicht“, hieß es. Demnach haben Richterinnen und Richter nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag das Recht, wieder in das frühere Dienstverhältnis – inklusive voller Besoldung – zurückzukehren.

Stattdessen setzt die Ministerin darauf, dass Maiers künftige Arbeitsstelle – wahrscheinlich ein Amtsgericht – ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet. Ob Pflichtverletzungen vorliegen, müsse dann „die oder der unmittelbare Dienstvorgesetzte“ entscheiden, erklärt das Justizministerium. Bislang gibt es keinen Präzedenzfall. Letztlich könnte es zu einem über Jahre dauernden Verfahren kommen und Maier, der bis zu seinem Abgeordnetenmandat am Dresdner Landgericht arbeitete, in dieser Zeit weiterhin als Richter arbeiten.

Staatsrechtler: Ministerin ist Teil des Problems

Für Fischer-Lescano ist das alles ein Unding: „Das Verfahren wird wie eine heiße Kartoffel weitergereicht. Die Stellungnahmen, die es gibt, verweigern sich auch dem juristischen Argument, weil man einfach sagt, man sei nicht zuständig“, sagt er in den „Tagesthemen“. Der Staatsrechtler argumentiert, dass nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Ausnahmefällen auch das Justizministerium ein Disziplinarverfahren auf den Weg bringen kann. Beispielsweise wenn Eile geboten sei – wie im Fall Maier: „Die Ministerin ist hier gefragt.“ Wenn sie weiter so handele wie bisher, sei sie „Teil des Problems und nicht Teil der Lösung“.

Nicht-Juristin an der Spitze

Längst geht es in der Causa Maier nicht mehr allein um die juristische Bewertung. Für die grüne Ministerin könnte der Fall entscheidend sein: Seit ihrem Amtsantritt Ende 2019 muss sich die Nicht-Juristin mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sie vernachlässige die Rechtspolitik – und dränge stattdessen lieber mit Gleichstellungsthemen in die Öffentlichkeit. Die AfD beklagt gerne, die Unabhängigkeit der sächsischen Justiz sei in Gefahr: Die Ministerin wolle einen „Gesinnungs-Tüv“ einführen.

Doppeltes Dilemma für Justizministerin

Katja Meier steckt damit in einem doppelten Dilemma. Eine Ministerin, die den AfD-Mann Maier aus dem Dienst entfernt, wäre ein gefundenes Fressen für Rechtsaußen. Doch Maier, der das erneute Bundestagsmandat trotz Top-Platzierung auf der AfD-Landesliste verfehlte, als Richter arbeiten zu lassen, ist für die schwarz-grün-rote Koalition im Grunde auch keine Option. Dessen Verfehlungen sind genauso bekannt wie seine Einstufung als Rechtsextremer durch das Landesamt für Verfassungsschutz, die der 59-Jährige quasi als Adelung begreift.

Maier war zudem einer der Hauptakteure der rechtsextremistischen und zumindest offiziell aufgelösten AfD-Parteiströmung „Der Flügel“, fungierte sogar als deren Obmann in Sachsen. Er selbst argumentiert, dass Meinungsäußerungen und Verhaltensweisen während seiner Zeit als Abgeordneter „nicht justiziabel“ seien.

Meier will Änderung des Abgeordnetengesetzes

Schon während seiner aktiven Juristenzeit erhielt Maier 2017 wegen rechter Parolen einen Verweis. Das bedeutet allerdings auch, dass die damaligen Äußerungen ihm nicht erneut vorgehalten werden können: Sie sind abgegolten und der Verweis wurde mittlerweile fristgemäß aus der Personalakte entfernt.

Entscheidend für die aktuelle Diskussion ist, ob ihm mangelnde Verfassungstreue nachgewiesen werden kann. Im Abgeordnetengesetz heißt es dazu: „So ruhen besonders die Pflicht zur Unparteilichkeit und die politische Treuepflicht“ wie auch die „Pflicht zur Mäßigung und Zurückhaltung bei politischer Tätigkeit“. Deshalb fordert Meier eine Änderung des Abgeordnetengesetzes: Es sei dringend geboten, darüber zu reden, wie man Verfassungsfeinde aus dem Staatsdienst entfernen und fernhalten kann.

Komplizierte Richteranklage – bislang kein Präzedenzfall

Diese Frage nach Maiers Verfassungstreue berührt auch eine parallele Debatte, die momentan im Landtag geführt wird. Denn neben dem Disziplinarverfahren gibt es die Möglichkeit der sogenannten Richteranklage: Der Landtag könnte mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit das Bundesverfassungsgericht anrufen, um den Richter in den Ruhestand zu versetzen oder sogar zu entlassen. Allerdings ist dieser Weg in der Geschichte der Bundesrepublik nie beschritten worden. Auch die Berufsverbände sind unentschieden: Der Landesverband Sachsen der Neuen Richtervereinigung hat bereits eine solche Anklage gefordert, der sächsische Richterverein sich nicht festgelegt.

Linke stünde für Zwei-Drittel-Mehrheit bereit

Genügend Stimmen könnte die Koalition mit Unterstützung der Linken jedenfalls zusammenbekommen, um einen Antrag auf die Entlassung des Richters zu stellen: Zu den 67 eigenen Mandaten von CDU, Grünen und SPD würde die Linke ihre 14 beisteuern – das wäre genau eine Stimme über der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit von 80. „An uns wird es nicht scheitern. Dieser Mann darf nie wieder Recht sprechen“, macht Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt klar und bezeichnet Maiers Entfernung als „notwendigen Schritt, um die Unabhängigkeit der sächsischen Justiz zu sichern“.

Sachsens Kenia-Koalition prüft „intensiv“

Die Koalitionsfraktionen äußern sich allerdings zurückhaltend. Am deutlichsten appelliert die SPD-Fraktion dafür, alle juristischen Wege zu nutzen, während die CDU zunächst die disziplinarrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen will. Tatsächlich ist die Rechtslage in weiten Teilen unsicher: Valentin Lippmann, der Rechtsexperte der Grünen-Fraktion, gibt zu bedenken, dass beispielsweise nicht geklärt sei, ob man Maier bei einer Richteranklage bloß nachweisen müsse, nicht auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu stehen – oder ob darüber hinaus auch der Nachweis zu führen sei, dass er gegen diese in aggressiv-kämpferischer Art und Weise vorgehe. Man prüfe deswegen das Verfahren „intensiv“, so Lippmann.

Justizministerin Meier äußert sich nicht selbst

So bleibt es also erst einmal an der Justizministerin. Meier äußerte sich am Mittwoch nicht selbst. Über eine Sprecherin ließ sie als Reaktion auf den „Tagesthemen“-Beitrag mitteilen: Ihr Ministerium sehe in einer Richteranklage „einen integralen Bestandteil des grundgesetzlichen Konzepts der streitbaren, wehrhaften Demokratie“. Gerade weil dieses Vorgehen bisher bundesweit noch nie zum Einsatz gekommen sei, „wäre es wichtig in der Realität zu prüfen, inwiefern sich dieses Instrument zum Schutze unserer Demokratie bewähren kann“. Damit favorisiert Meier offenbar den Weg vor das Bundesverfassungsgericht. Es gibt nur einen Haken: Einen eigenen Antrag auf eine Richteranklage darf sie gar nicht stellen.

