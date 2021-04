Dresden

An den von der AfD initiierten Autokorsos haben am Sonnabend etwa 170 Fahrzeuge teilgenommen. Insgesamt neun Kolonnen rollten ab dem späten Vormittag aus Ostsachsen und dem Dresdner Umland in die Landeshauptstadt. Die sächsische AfD und mehrere Kreisverbände hatte zu der Sternfahrt unter dem Motto „Frieden und Freiheit“ aufgerufen, um gegen die „andauernde Einschränkung der Freiheitsrechte durch die unsinnigen und vollkommen unverhältnismäßigen Maßnahmen auf Grundlage der Coronaschutzverordnung“ zu demonstrieren. Die Partei fordert, den Lockdown sofort zu beenden und „stattdessen die Hochrisikogruppen wirksam zu schützen“.

AfD-Kundgebung verboten

Die geplante Abschlusskundgebung an der Pieschener Allee hatte die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden verboten. Die Polizei war dennoch mit einem großen Aufgebot vor Ort und riegelte sowohl das Volksfestgelände unter der Marienbrücke, das Areal rund um den Landtag sowie den Theaterplatz mit Sperrgittern ab.

Autokorsos unauffällig

Die Autokorsos rollten weitgehend unauffällig durch Dresden. Sie durften nicht ins Ostragehege fahren, sondern wurden von der Polizei direkt weiter zur Magdeburger Straße eskortiert. An der Pieschener Allee hatten sich zur Mittagszeit lediglich einige AfD-Funktionäre eingefunden. Gegen 13 Uhr meldete die Polizei via Twitter, dass alle neun Autokorsos in Dresden angekommen seien und sich selbstständig aufgelöst hätten.

Dresden zum sicheren Hafen machen

Auf dem Neumarkt forderten die Initiative Seebrücke Dresden, der Sächsische Flüchtlingsrat und andere Gruppen erneut, die Landeshauptstadt zum „sicheren Hafen“ zu erklären, mehr Asylsuchende aufzunehmen und die Geflüchteten an den EU-Außengrenzen menschenwürdig zu behandeln. Zahlreiche Transparente und Plakate auf dem Pflaster des Neumarktes wiesen auf das Anliegen hin. Sowohl die Seebrücke-Aktion als auch die Autokorsos verliefen nach bisherigen Erkenntnissen friedlich.

